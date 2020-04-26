Bu bereketin kaynağı ne?

RAMAZAN VE İNSAN

Ramazan ayı bereket ayıdır, diyoruz. Gerçekten de bu ay bütün dünyada bereket hakim oluyor. Her türlü nimet artıyor, yardımlaşma ile ihtiyaç sahibi olan herkese ihtiyacı ulaşıyor, sahur ve iftar sofraları şenleniyor...

Urfa'da Nur dershanesinde kalırken de bunu hissediyorduk arkadaşlarla birlikte. Normal zamanlarda yemeklere çok özen göstermezken, Ramazan ayında ulvî hislerle yemekler yapardık, yemek çeşitleri fazla olsun arzu ederdik. Dershanenin yanındaki devlet yurdundan arkadaşlarımızı davet ederdik. Onlarla beraber sahur ve iftarımızı yapardık.

İşte bu bereket nasıl oluşuyor onu anlamak, anlayıp bu bereket karşılığında vazifelerimizi bilmemiz lâzım:

Bediüzzaman Hazretleri, "şükür nimeti ziyadeleştirir," diyor. Çünkü şükür, Allah'ın rahmetini bizlere celp ediyor. Şükreden insan, aczini ve zaafını anlıyor. Nimetlerin asıl Sahibini tanıyıp O'na yöneliyor. Allah insana rızık vermeseydi, insan açlık ve susuzluk çekecekti, bunu fark ediyor. Bu fark ediş, Allah'ın rızık veren anlamındaki Rezzak ismi ve daha birçok isimleri insana tecelli ettiriyor.

Evet, âcizlik ve zayıflığı hissetmek, Allah'ın büyüklüğünü bilmek ile olmaktadır. İnsan âciz olduğunu, istediği zaman istediği şeye el atamayacağını fark edince Allah'ın büyüklüğünü tanımış olmaktadır. "Allah ne vakit müsaade ederse o vakit yiyebilirim" şuuru, aynı zamanda manevî bir şükürdür.

İşte Ramazan ayındaki oruç, kişiye hakikî açlığı tattırarak aczini fark ettiriyor. Hakikî açlığı hisseden insan, nimetlerin değerini idrak ediyor. İftar vaktinde bir parça ekmekten aldığı lezzetin diğer zamanlardakinden daha fazla olduğunu görüp, nimete olan ihtiyacını anlıyor, şükrünü ziyadeleştiriyor. Kısaca, oruç şükre, şükür berekete vesile oluyor.