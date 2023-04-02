Gündüzalp’ten kadınlara hürmet dersleri

Aile kurumuna ve kadınlara zarar vermeye çalışan komitelere karşı aileyi ve kadını koruyan fikirlere ihtiyaç hissettiğimiz bir zamandayız.

Bediüzzaman Hazretleri de bu ihtiyacı hissetmiş ve buna binaen “Hanımlar Rehberi” adlı eseri neşretmiştir. Üstad Bediüzzaman’ın 2 Nisan 1971’de vefat eden talebesi Zübeyir Gündüzalp de “Altın Prensipler” adlı eserinde “Kadınlara Hürmet” başlığı altında bu konuda fikirlerini beyan etmiştir. Biz de vefatının 52. yılında Zübeyir Ağabey’i rahmetle anıyor ve istifade edilmek üzere kadın ve aile üzerine olan prensiplerini sizlerle paylaşıyoruz.

“Onlara ne kadar lütfetseniz layıktırlar” dediği kadınlar hakkında Gündüzalp, “Onlar anneleriniz, kızlarınız ve halalarınızdır” diyerek erkeklere onlar için ziyade hürmet tavsiyelerinde bulunmuştur.

“Ümmetimin en hayırlısı, ailesine en hayırlı olandır” hadisini aktaran Gündüzalp, “Yuvayı kadın kurar. Erkeği yuvaya bağlayan, kadındır.” diyerek kadının aile içindeki rolünün önemini vurgulamıştır. Ve erkeklere “Kadına yardım ediniz” tavsiyesinde bulunmuş ve “Kadının elinden bir iyilik gelmese bile, zevc ve zevce birbirinden yüz çeviremezler ve ölünceye kadar bir ve beraber yaşarlar.” diyerek ailede kadın ve erkeğin birbiriyle olan ilişkisinin ehemmiyetine vurgu yapmıştır.

Kadınlara nasıl muamele edilmesi gerektiği ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz’in (sav) “Kadın, Allah’ın kullarına en büyük hediyesidir. Allah’tan korkun… onları ihmal eylemeyin.” hadis-i şerifine eserinde yer vermiş ve “Resul-i Ekrem Efendimiz… kadınların hislerindeki inceliği, seriütteessür (kolay üzülen) olduklarını… çok iyi bildiğinden gönüllerini incitmemek için dikkat gösterir… Onlara rikkat ve şefkatle muamele buyururlardı.” demiştir.

Gündüzalp tavsiyelerinde kadınları da ihmal etmemiş ve İslâm diniyle müşerref olan kadınlara şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Bir İslâm kadını için yemek pişirmek, elbise dikmek, evinin nezafetine, temizliğine bakmak, çamaşır yıkamak, çocuğuna bakıp beslemek, erkeğinin hizmetini görmek, büyük bir şereftir. İffeti ve ismetidir. Namazını geçirmeyen, farzlarını eda eden, Allah’ın emirlerini yerine getiren hanımların bütün dünyevî işlerini dahi bir nevi ibadet olarak, Allah-u Tealâ Hazretleri kabul buyurur. Bu suretle, geçici, fânî ömürleri ahiret hesabına, bâkî, daimî bir hayata tedbil edilebilir. Ebedî sonsuz bir ömre çevrilebilir.”

Kardeşi Haydar Gündüzalp’e evleneceği sırada Hanımlar Rehberi’ndeki “Ahiret hemşirelerimle muhavere” kısmını 3-4 defa okuması gerektiğini söylemiş ve ona şu duayı tavsiye etmiştir: “Ya Rabbim, ben Resul-i Ekrem Efendimiz’in sünnetine uymak içi evlendim. İsm-i A’zâmın hürmetine, Kur’an-ı Hakîm’in hürmetine, Resul-i Ekrem Efendimiz’in şerefine, Risale-i Nur ve Üstadım Said Nursi hürmetine, Hazret-i Fatıma, Hazret-i Aişe hürmetine bizi ebediyyen mes’ud eyle. Bizi zamanın fitnesinden muhafaza eyle. Bize imân-ı kâmil ihsan eyle. Bizi Üstadım Said Nursi’nin dualarına nâil eyle. Amin. Amin. Amin.”