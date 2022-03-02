Kötülük yapanı anlamak

Bazen hiç beklemediğimiz bir arkadaşımızdan hiç beklemediğimiz bir tavırla karşı karşıya kalabiliyoruz.

‘Ne oldu da bana karşı böyle bir tavır sergiledi’ diye düşünüp aklımızda türlü senaryolar kuruyor ve bunun sonucunda hoşumuza gitmeyen o tavrı biz de arkadaşımıza takınıyoruz. Belki de uzun yıllar mazisi olan bir arkadaşlık böylelikle zarar görüyor.

Çevremizle yaşadığımız bu sorun aslında toplumun bir problemidir. İkili ilişkilerde yaşanan bir problem, iki taraftan biri fedakârlık yapıp adım atsa belki de çözülebilecek iken, gurura yenik düşülünce sorun daha da büyümekte ve derinleşebilmektedir. Oysa insanî ilişkilerde sorunlar rahatlıkla konuşulabilmeli ve kırıcı sözlere meydan verilmemelidir.

İnsanî ilişkilerde yaşanan kırgınlıkların, iletişim kopukluklarının ve bunun sonucunda oluşan kin ve nefret duygularının ana sebebi aslında, yapılan bir hatayı yüzlerce iyiliğin önüne geçirmek ve insanları sırf kötülükleriyle değerlendirmektir. Bir insanı bu şekilde değerlendirmek elbette ona büyük bir haksızlık olacaktır.

Bir insanı değerlendirmeden önce düşünmemiz gereken belki de en önemli şey, insanı yaratan Allah’ın amelleri tarttığı ahiret terazisinde bir günahı yüz sevabın önüne geçirmeyecek olmasıdır. Allah, çok âdil bir mizanla muamele edecek ve iyilik ve kötülükleri sayıca ya da kalite bakımından değerlendirecektir. İyilik kefesi ağır geldiği takdirde insanı mükâfatlandıracaktır. Elbette böyle bir muamele en doğru muameledir ve insanî ilişkilerde bizlere ölçü olmalıdır.

Bilinmesi gereken diğer bir husus da kötülük işlenmesinin çok kolay, iyilik yapmanın kötülüğe nispeten daha zor bir iş olduğudur. Takip edilen medya ve sosyal medya kanallarıyla toplumu geren ve insanlığa düşmanlık aşılayan komitelerin varlığıyla insanlar birbirlerine karşı adeta tahrik edilmekte ve yanlış yapmaya zorlanmaktadır. Bununla birlikte insan fıtratındaki şiddetli hisler ve zayıf damarlar bazen kötülük yapmayı kolaylaştırmakta, kişinin kendini frenlemesine engel olmaktadır. Ayrıca tahrip, yıkım, hasar kolaydır ve tamir, düzeltmek, iyileştirmek zordur.

Bazen bir kişide öyle güzel bir haslet görülür ki, bütün hatalarına kefaret olur. Bir iyi özellik kalite bakımından öyle yüksek olur ki, yüzlerce hata bu iyiliğin karşısında sönük kalır. Nefis ve şeytanı, his ve hevesleri, tahrik edici unsurları aşarak yapılmış bir iyilik, bazen yüz kötülüğe bedeldir.

Bunu düşünen bir insan yanlış yapan kişiyi daha doğru ve âdil bir değerlendirmeye tabi tutacak ve kişiye af nazarıyla bakacaktır. Bu nazarla bakan insan bir kötülüğe şahit olursa kötülüğü yapan kişiye acıyacak, duâ edecek ve onu iyileştirmek adına kişiyle iletişimine devam edecektir. Ayrıca yanlışı ona uygun bir şekilde ifade edip kişinin o yanlışı düzeltmesine yardımcı olacaktır.