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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Musîbetle yükselecek adalet hakikati

Mustafa Gönüllü
15 Nisan 2020, Çarşamba
Gece yarısı iki yazı okudum:

04.03.2020 tarihli, Sebahattin Yaşar ve Yasemin Yaşar imzalı iki yazı. Bu iki yazı beni tuttu ve klavyenin başına oturttu. İki yazar da bir değişimden bahsediyorlardı. Değişim, insanda olacaktı. İnsan insana, millet başka bir millete saygı duymayı öğrenecekti; zor durumdaysa yardım elini uzatacaktı, birbirini sevecekti ve en önemlisi de insanlar birbirine ‘âdil’ olacaktı; çünkü insan kıymetliydi.

Böyle ulvi değişimlerin dünyaya hakim olabilmesi için en önce dünyanın içerisindeki çirkin işlerinden arınması gerekmekteydi. Bu çirkinlikler, insan fıtratına ait olmayan, günahlar, sefahetler ve dalaletler gibi her şey idi.

İşte bu musîbet, o çirkinlikleri tüm dünyaya gösterdi. Temiz olanla kirli olan birbirinden ayrılıyordu artık. Yazar Sebahattin Yaşar’ın ifadesiyle: ‘’Bir taraftan mütevazı mekanlardan koca yürekli insanlar çıkarken, diğer taraftan, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, ‘Hâlık’ın çok akılsız filozof suretinde hayvanları vardır’ cümlesi tahakkuk ediyor. Medeniyetin tanımı teknolojik değil artık.’’

Evet, gerçekten de medeniyetin tanımı teknoloji değil; hak ve hukuk tanımak, adaletle davranmak, dürüstlük, muhabbet, saygı ve hürmet sahibi olmak, bencil olmayıp başkalarını da görebilmek artık medeniyetin tanımı...

Gözle görünmeyecek kadar küçük, ancak tam aksi kadar da vahşi bir virüsün insanlığa musallat olması elbette bazılarında büyük değişimler uyandırdı. Hiç ezan okunmayan yerlerde ezan sesleri yükseldi, yabancı dergiler Peygamberimiz’in (asm) salgın hastalıklar ile ilgili sözlerine yer verdi, İslâmiyet’in değerli hakikatleri daha da yayıldı.

İmtihan ya, bazıları ders alıp hayatına güzellikler katacak, bazıları ise umursamayıp yanlış gittiği yolu katlayarak devam edecek.

Yasemin Yaşar’ın şu ifadesiyle: ‘’Şeytanın insan suretini giymiş habisleri de iş başında olacaktır. Belki de dünyanın imarı için yaratılan bu habis güruhlar, aynen şeytanların icadı gibi Müslümanların turnusolu olacak ve onların elenmesinde rol oynayacaktır.’’

Evet iyi-kötü ayrılacak; İslâm âlemi de bu ayrıma dahil olacak: İnsana değer verip insanı baş üstünde tutanlar ya da insanı hor görüp sırf kendi nefsini düşünenler...

Musîbete maruz kaldıktan sonra onun hikmetini anlayarak kendini yenileyenler; musîbet onları uyandırmayıp aynı vaziyetinde devam edenler...

Bir Yahudi cenazesi geçerken dahi ayağa kalkan Peygamberimizin (asm) ümmetinden olduklarını hatırlayanlar ya da unutanlar...

Evet, Hz. Peygamber (asm) insana insan olduğu için kıymet veriyordu. O (asm), insana adaletle hükmediyordu. Çünkü insan, hücrelerine varıcaya kadar adaletle yaratılmıştı, adaletle muamele görmeyi sonuna kadar hak ediyordu.

Adalet turnusolu ile, Cenab-ı Hakk’ın Adl ismini umursayanlar ve umursamayanların ayrımı da yapılmaktadır. İşte o umursamayanlar, insanı görmezlikten gelip insanlığı umursamıyorlar.

İnsanı görmezlikten gelen, insanı Yaratan’ı mı görmek istemiyor? Yoksa Yaratan’ın kıymetle yarattığını mı görmek istemiyor?

O, yaratılanı dünya meydanında görmeyecek, ama Allah onu hesap gününde görecek, bunu bilmiyor mu? Yoksa onlar Allah’ı unutunca Allah da onlara kendi akıbetlerini mi unutturdu?

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