İşler, güçler gibi bahanelerle uzunca bir süre gazeteye yazı göndermemenin eksikliğini iç alemimde yaşıyorken bir gün şahsi okumam esnasında Üstad Hazretleri’nin Re’fet Ağabey’e yaptığı bir ikaza denk geldim:

“Aziz, sıddık, sadık, çalışkan kardeşim, hizmet-i Kur’an’da arkadaşım Re’fet Bey!

“...Senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız, yazıyı terk etmeyiniz.”1

Üstad’ın bu ikazını üzerime alıp bir şeyler yazmaya, daha doğrusu yazmaya çalışmaya karar verdim. Çünkü her istendiğinde yazı yazılamıyor. Risale-i Nur’da “sünuhat-ı ilhamiye” tabir edilen, ilham olarak akla doğan hakikatler her istenildiğinde görülmüyor ve görüldüğünde ise kaydedilmezse uçup gidiyor.

Üstad’ın 30. Lem’a’nın 5. Nükte’sinde ism-i Hayy’ın bir cilvesini yazarken bu hakikatle ilgili ilk başta “... uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kudsî kuşu avlayamadık.”2 demesi de bunun bir göstergesi.

Risale-i Nur eserlerini okudukça da hakikatler kalbe ilham ediliyor. Hakikatler ise yalnız kalpte kalmak istemeyip başka mecralarda inkişaf etmek istiyor. Hakikatler başka kulaklarda yankılanmak, başka gözlerle okunmak istiyor. Böylelikle yazmaya ihtiyaç hasıl oluyor. İnsan yeter ki yazıya vakit ayırsın ve zihnini tefekküre daldırsın. Görecek ki hakikatler, kaleminin mürekkebi olacak.

Büyüklerimden duyduğum, “Risale-i Nur okuyanların aynı zamanda birer yazar adayı olduklarını” önceleri kavrayamazdım. Nasıl her okuyucu yazar olma potansiyeli taşıyabilir diye kendime sorardım. Sonraları anladım ki, nasıl ki Risale-i Nur eserleri Üstad’ın kalbine ilhamla yazdırılmış ve Kur’an’ın hakikatli bir tefsiri mahiyetini taşıyor, Risale-i Nur okuyanlara da bu ilham tesir ediyor ve onlar bu hakikat derslerini yazma ihtiyacı hissediyor.

Üstad Hazretleri’nin, “Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.”3 cümlesi de vazifemizin Risale-i Nur’un şerh ve izahı olduğunu gösteriyor. Tabi Risale-i Nur’u izah etmek ise “Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nur’dur”4 sırrınca ancak Risale-i Nur ile olacağından, şerhler ve izahlar yazabilmek için Risale-i Nur’u çokça okumak gerektiğini anlıyoruz.

İstanbul’da okurken Kirazlımescit’te Zübeyir Ağabey’le kalan Ömer Tuncay Ağabey onun “Risale-i Nur’ları 50 sayfa okuyan gazeteye yazı yazabilir” dediğini aktarıyor.5 Demek Nur’ları okudukça insanın yazma ihtiyacı ve kabiliyeti artıyor.

Evet, bu yazı da başta zikrettiğimiz, Üstad’ın yazıya teşvik ettiği cümlelerin okunması vesilesiyle meydana geldi ki, işte bu yazıda dikkatleri bu noktaya çekmek istedim...

Dipnotlar:

1- Barla Lahikası s. 157;

2- Lem’alar s. 533;

3- Mektubat, 29. Mektup, 6. Kısım;

4- Sözler, Konferans

5- https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/cemaatin-sahs-i-manevisiyle-harekette-buyuk-fayda-var_365366