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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Yemek yemenin ilmi mi olur?

Mustafa Gönüllü
24 Mart 2023, Cuma
Çok beklediğimiz, yolunu gözlediğimiz Ramazan ayı geldi. Ramazan’a başlarkenki heyecan gerçekten tarif edilmez. Bu ay gelince Müslümanlarda görülen şevk bir başka.

Ramazan’a maddi ve manevi hazırlık yaptık. Alışverişler yapıldı. Recep ve Şaban aylarıyla da Ramazan’a manevi olarak hazırlandık. Geçtiğimiz iki ayda tuttuğumuz oruçlar Ramazan ayındaki oruç için bir idman oldu. Şimdi ise Ramazan’a kavuştuk, elhamdülillah.

Elbette ki Ramazan ayı bizler için bu aya mahsus bir ibadet mevsimi değildir. Ramazan ayı ki tüm hayata dokunur, insanlara hayat prensipleri öğretir. Bir ömür düstur haline getireceği güzel alışkanlıkları insanlara kazandırır.

Nasıl ki Ramazan ayında yapılan ibadetlerin neticesi ahirette alınır ve baki bir surete inkılab eder. Öyle de Ramazan ayında yaşayacağımız ulvî düsturlar bir ömür kullanılmayı bekler ve bir anlamda bakîye tebdil eder.

Bunlardan biri, dinimizin yemek noktasında bizlere gösterdiği ölçülerdir. Yemek yemek, bir ömür devam ettirdiğimiz bir fiil olup bizim ihtiyacımızdır. Ne yemek bizi terk eder, ne biz yemeği. Rızık ki insanı arar bulur, insan da rızkı...

Eğer bizler yemek noktasında dinimizin gösterdiği ölçüleri uygularsak basit bir fiil olan yemek fiilinden kendimize ahiret mahsulleri çıkarabiliriz. Ve bunları kendimize alışkanlık edinirsek her yemek vakti bizler için ibadet vakti olur. Bu nokta dikkate değerdir. Bediüzzaman Hazretleri’nin söylediği “Fani ömrünü bir cihette ibka eder (bakîleştirir).”1 hakikati burada da tecelli eder.

Şimdi yemek yemenin yalnızca vücudumuza yiyeceklerin girmesi gibi maddi bir yönü olmadığını, aslında yemeğin insanı birçok yönden, bilhassa manevi hayatı ve ibadet hayatını etkilediğini gösteren şu alıntıyı okuyalım:

“İbn-i Sîrîn rahmetullahi aleyh hazretlerine bir kimse geldi ve “Bana, ibadet ve ta’atin amelini öğret.” dedi. Hazret sordu; “Nasıl yemek yersin?” Adamcağız; “Karnım doyuncaya kadar yerim.” cevabını verince; İbn-i Sîrîn Hazretleri buyurdular ki; “Sen git önce yemek yemenin ilmini öğren! Ondan sonra gel, sana ibadet ve ta’atin ilmini öğreteyim.”

Evet, bu parça bize gösteriyor ki dünya ve ahiret saadetimiz olan ibadet amellerimizi doğru yapabilmemizin bir şartı, yemeği doğru yememizdir. Yemek, vücuda girdiği andan itibaren nefsi, kalbi, ruhu etkilemektedir. Yemek noktasında ölçüsüz davranan birinin elbette nefsi azgınlaşıp ifrata dalacak, kalp ve ruhu ise gaflet halleri sebebiyle rızıksız kalacaktır.

İşte Ramazan ayı inşallah bizlere yemek ilminin öğrenilmesi ve düstur haline getirilmesi; ve bu düsturların yaşanmasıyla nefislerin dizginlenmesi; kalp, ruh ve aklın bir ömür boyu huzurla işlemesine vesile olacaktır.

Dipnotlar:

1- Dördüncü Söz 2- https://reyhandergisi.com/yemegin-adabi/

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