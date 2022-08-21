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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Barla’da kucaklaşma olmuştu...

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
21 Ağustos 2022, Pazar
Kur’ân hakikatleri, âlem-i İslâm ve insaniyetin acziyetine binaen kalplerde kök saldı.

Bediüzzaman Hazretleri, Barla’ya ilk teşrifinde; baharla birlikte kalplere huzur gelmişti

Barla, kucaklaşmaya mazhar bir mekan olmuştu; şöyle ki:

“Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki: O zât, eski velîlerin gaybî işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaati gelmiş ki; ‘Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid’alar zulümâtını dağıtacak.’ Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nuranî zatlara zemin ihzar ediyoruz. Madem kendimize ait değil; elbette, Sözler namındaki nurlara ait olan inâyât-ı İlâhiye’yi beyan etmekte medar-ı fahr ve gurur olamaz; belki medar-ı hamd ve şükür ve tahdis-i nimet olur.” (Mektubat, 28. Mektub)

Manen ve maddeten baharın gelişine işaret nev’inden olan Hazret-i Üstad’ın bu yürüyüşünün emareleri yıllar evvelinden tahakkuk etmişti...

Baharla birlikte kudsî çiçeklere zemin hazırlayan Üstad, “Yaz kardaşım!” diyerek ilk işaretini vermişti. Onlar da yazmışlardı...

Kimler mi? “Barla sıddıkları” nam sahipleri... Onlar, Hazret-i Üstad’ın senasına mazhar olan bahtiyarlardı. Adları, namları ise; çoğunun bilinmemekle birlikte; bilinen o Nur’un kahramanlarının hususiyetleri, Üstad’larının tabiriyle şöyleydi:

“Hizmet-i Kur’âniye’ye ait inâyât-ı Rabbâniyenin ikincisi şudur ki: Cenâb-ı Hak; benim gibi kalemsiz, yarım ümmî, diyar-ı gurbette, kimsesiz, ihtilâttan men edilmiş bir tarzda; kuvvetli, ciddi, samimi, gayyûr, fedakâr ve kalemleri birer elmas kılıç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve âciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur’âniyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, kemâl-i kereminden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise, Hulûsi’nin tabiriyle telsiz telgrafın âhizeleri hükmünde ve Sabri’nin tabiriyle Nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hâsiyetleriyle beraber, yine Sabri’nin tabiriyle bir tevafukat-ı gaybiye nev’inden olarak, şevk ve sa’y-ü gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette, esrar-ı Kur’âniyeyi ve envar-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda (yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda) ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab varken; bunların fütursuz, kemal-i şevk ve gayretle bu hizmetleri, doğrudan doğruya bir keramet-i Kur’âniye ve zâhir bir inayet-i İlâhiyedir.” (Mektubat, s. 631)

Yayılan Kur’ân hakikatlerini söndürmeye yönelik yapılan bed muamelelere mukabil her geçen gün, aksine daha da kuvvetlenerek yayılan Nur hakikatleri, Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar kalplerde ve gönüllerde makes bulmuştu...

Barla’nın dağları, dereleri ve bağları nur-u Kur’ân’ın bu mesajlarıyla bezenirken, Barla’yı kucaklaşmaya mazhar bir mekan eylemişti.

Kalplerde bahar, gönüllerde sevinçle birlikte...

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