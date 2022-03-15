Bediüzzaman Mevlidine hazır mıyız?

20 Mart 2022 Pazar günü Bursa Ulu Cami’de Bediüzzaman Mevlidi okutulacak olması bir bakıma baharın gelişini müjdelemiş olacak.

20 Mart Pazar günü Ulu Cami’de öğlen namazını müteakip yapılacak mevlide bütün ehl-i iman dâvetli. İnşallah ülkemiz genelindeki maddî manevî sıkıntılı günlerin aşılmasına sebep olur.

Telif ettiği Kur’ânî eserleriyle, kalb ve gönüllerde bahar çiçeklerinin açılmasına vesile olan Üstadımız için Bursa’da okutulacak mevlidin bahar manası taşıması ve gönülleri şenlendirmesi en büyük temennimiz.

Uzun süredir büyük coşku ve samimî kucaklaşmalara hasret kalınan ülkemizin muhtelif bölgelerinde icra edilen Bediüzzaman mevlitleri, Bursa Bediüzzaman mevlidiyle nuranî kucaklaşmaların tahakkukuna vesile olacaktır inşallah..

Bediüzzaman adına okutulan mevlidin manevî iklimi inşallah ülkemizdeki maddî ve manevî sıkıtıların izalesinede sebep olacaktır. Bursa’nın yanı sıra, her yıl okutulan Van ve Isparta mevlidlerinin tekrar okunmasına yol açacak, Bediüzzaman mevlidlerinin, Nur Talebeleri ve ehl-i iman arasında kaynaşmaya sebebiyet verecek diye ümit ediyoruz.

Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) ve bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar olmak üzere, Bediüzzaman Said Nursî ve manevî şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere okunacak mevlid-i şerife Türkiye’nin bir çok ilinden katılımların olacağı da tahmin ediliyor.

Yeni Asya Bursa temsilcilerinin öncülüğünde Bursa Ulu Cami’de okunacak Bediüzzaman mevlidinin bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.