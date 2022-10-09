Neşriyatımız arasında yayınlanan “Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursi” isimli çalışma önemli bir boşluğu doldurmuş olacak.

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Önce gazetemizde yayınlandı, sonra da kitaplaştı. Daha evvelinde, bir imza gününde gazetede tefrika edildiği sıralardı. Çizerine sormuştum: “Bu çalışma kitaplaşacak mı?” diye... “İnşallah” demişti. Şimdi, dualar makes buldu.

Asrını kucaklayan, insanlığa doğru İslâm’ı anlatan aziz Üstadımızın “Eski Said”, “Yeni Said” ve “Üçüncü Said” dönemleriyle birlikte, Risale-i Nur’un da anlatıldığı bir eser olmuş. Alınması, okunması gereken bir eser. Yeni Asya Neşriyat’ı ve gazetemizi de yürekten kutluyor, tebrik ediyoruz...

Kuruluşundan günümüze kadar aynı istikamette, çizgilerle insanlığa kazandırdığı Yeni Asya hakikatlerin neşrine imza atmaya devam ediyor. Bu da ehl-i imanı sevindirmektedir.

Çizgilerle bir hayat hikayesi olan bu kıymetli çalışmanın; Üstadımızın, şu müjdeli ifadelerine mazhar olduğu inancıyla yayınevini ve yazarı tekrar tebrik ediyoruz.

Aziz Üstadımız der ki: “Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halâskârı olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli manevî belâyı defetmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.” (Mektubat, s. 812, YAN)