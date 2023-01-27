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27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Güneşin meyveleri...

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
27 Ocak 2023, Cuma
“Güneş Sistemi”ne, diğer bir deyişle “Manzume-i Şemsiye”ye bağlı hareket eden gezegenleri bir bütün olarak Bediüzzaman Hazretleri “Güneş’in meyveleri” (Sözler) olarak da tarif eder.

Gökyüzündeki bu muhteşem sanat eserlerinin sayıları hususunda yine Bediüzzaman Hazretleri en doğru bilgiyi ilim ve insanlık alemiyle (on iki olarak) ifade etmiştir.

İfadelerinden birisi şöyledir: “Şu kâinatın lambası olan Güneş, kâinat Sâni’inin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak ve nurani bir penceredir.

Evet, “Manzume-i Şemsiye” denilen küremizle beraber on iki seyyare; cirmleri küçüklük-büyüklük itibarıyla pek çok muhtelif ve mevkileri, uzaklık-yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sürat-i hareketleri çok mütenevvi olduğu halde kemal-i intizam ve hikmet ile ve kemal-i mizan ile ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve Güneş ile “cazibe kanunu” tabir edilen bir kanun-u İlâhî ile bağlanmaları, yani onlar imamlarına iktidaları; büyük bir mikyasta bir azamet-i kudret-i İlâhiye’yi ve vahdaniyet-i Rabbaniye’yi gösterir.

Manzume-i Şemsiye’nin yani Şems’in me’mumları ve meyveleri olan on iki seyyarenin acaibini ilm-i muhit-i İlâhî’ye havale edip yalnız gözümüzün önünde seyyaremiz bulunan Arz’a bakıyoruz, görüyoruz ki bu seyyaremiz, bir azamet-i şevket-i rububiyeti ve haşmet-i saltanat-ı uluhiyeti ve kemal-i rahmet ve hikmeti gösterir bir surette Güneş’in etrafında, emr-i Rabbanî ile (Üçüncü Mektub’da beyan edildiği gibi) pek büyük bir hizmet için bir uzun seyr ve seyahat ona ettiriliyor.” (Yirmi Birinci Pencere, Sözler, YAN, s.1095)

Cenab-ı Hakk’ın varlığına dair; kudret-i İlâhî’yi ve azamet-i İlâhî’yi gösteren bu muazzam sanat karşısında ”Allah-u ekber” demek iktiza eder.

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