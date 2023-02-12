Her ev dershane olsun

İnsanın küçük yaşlarda iman hakikatleriyle tanışması, büyüyünce hayatının Kur’an emirleri istikametinde şekillenmesine vesile oluyor. Yıllar önce, evimizin en küçük odası ev içi medrese olarak tanzim edilmişti.

Rahmetli babamın tavsiyesiyle burası okumak için tahsis edilmişti. O mekânda başta Kur’an, Risale-i Nur eserleri ve bunların yanı sıra İttihad gazetesi ve sonradan da Yeni Asya bulunur ve okunurdu.

Üstad Bediüzzaman, eserlerinde şöyle der: “Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir’ diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.” (Emirdağ Lâhikası, YAN)

Çocukluk yıllarımızda bu anlayış ile büyütüldük. Onun için; “Her ev birer medrese-i nuriye olsun” diyoruz.

