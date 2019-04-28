Nur’un Murad Öğretmeni

Uzun yıllar olmuştu görüşmeyeli. Son Van seyahatımızda, ağabeyi Selim Çayırlı kardeşimize “Murad’tan ne haber, nasıldır?” diye sormuştum.

O da “Murad öğretmen oldu, şimdi İstanbul’da öğretmenlik yapmakta, aynı zamanda bulunduğu okulda da idarecidir..” demişti..

Sevinmiştim ben de. Nezih, nahif ve halim fıtratlı, ciddî bir Nur Talebesiydi. Nur’un içinde, istikbale matuf bir “murad”tı, Murad öğretmen...

Merhum babasından ruhuna sirayet eden sadâkatı içinde, tutum ve davranışları da müsbet ve irsiyet aldığı Emin Çayırlı, nam-ı diğer Çaycı Emin Bey’in küçük oğlu olan, meslektaşımız öğretmen, Murad Çayırlı’nın vefatı, bizleri oldukça üzmüştü...

Henüz çok gençti. Görev yaptığı okulda ani bir kalb rahatsızığı sonucu, hastaneye kaldırılmış, orada ruhunu Rahman’a teslim etmişti.

Murad öğretmen, Nur yüzlü, yüzü gibi kalbi de nurlu olan bir Nur Talebesiydi.

Merhum babası olan Emin Çayırlı Ağabey’den aldıkları Nur dersleri sonucu bütün aile olarak Nur Talebeliğine mazhar olan Çayırlı ailesinin bu genç ve Nezih talebesinin rahmetli babası da Nur yolunda şehiden vefat edenlerdendi.

1967 yılında Nur hizmetlerine matuf bir nuranî hizmet akabinde,Van’dan köyüne giderken, arabasının ateş alması sonucu dar-ı ahirete intikal etmişti, rahmetli babası.

Bediüzzaman Hazretleri’nin ”Rahmetullah” namını verdiği, Kastamonu yıllarında, sadık ve mühlis bir talebesi olarak, ona hizmet eden Emin Çayırlı’nın büyük oğlu olan merhum Abdullah Çayırlı’yı vefatından önce, kendisi ve babasının “Üstad hatıraları “kapsamında günlerce ziyaret edip, hatıralarını aldıktan sonra yayınlamıştık..

Van’da geniş bir aile olarak yaşantılarını kalabalık olan fertleriyle bir aşiretin öncülüğünü yapan Çaycı Emin Ağabey ailesinin bütün fertleri, Kutsî Nur hizmeti içindeki hizmetleriyle tanınır ve sevilirler.

Üstad’ın çok sevdiği öğretmenlerden olduğuna inandığımız, Nur’un Murad öğretmen kardeşimiz ve meslekdaşımız da aynı özelliklere sahipti.

Nur içinde yatsın, makamı Cennet olsun inşallah. Nur Talebelerine ve ailesine sabr-ı cemil dilerken, ruhuna rahmete vesile olması duâsı edası ile, Nur’un satıraralarında mevcut, ölüm hakikatiyle alâkalı şu nuranî satırlarla yazımızı sonlandıralım:

“Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.”

Nur içinde yat, Nur’un Murad Öğretmeni..