Üç cesetli bir ruhun hikâyesi

Aziz Üstadımızın kutsî nur yoldaşlığına mazhar olup, Nur’un hizmet-i kutsiyesi içinde büyük rükün teşkil eden Nur’un üç yiğit kahramanı İslamköylü “Nur fabrikası nam sahibi” Hafız Ali Efendi, Bedre’den “müdakkik Hoca” Sabri Efendi ve Atabey’den, “Büyük ruhlu küçük Ali” olan Ali Ertürk idi bunlar.

Hayatlarını Nur-u Kur’ân hizmetine adayan bu bahtiyarlar, mübarek Üstad’ımızın “Üç cesetli bir ruh” senasına mazhar olmuşlardı.

Bu üç mübarek şahsiyetin bir çok ortak hususiyetleri vardı. Neseb ve sülâle açısından da, Hazret-i Üstad’ın yüksek özelliğine paralellik arz etmekle birlikte, şu üç sima, aynı zamanda Kur’ân hafızlarıdır. Bir diğer özellikleri de, Nur’un çileli mesleği içinde, Üstadlarına hizmette kusur etmeden, büyük bir ihlâs ve sadâkatle Nur eserlerini yazmak, yaymak, okumak ve okutmakta üç ayrı beden ile bir ruh hususiyetini hayatlarında ve Nurlar’a hizmette göstermişlerdi.

Bu yüzden, Aziz Üstad’ın, Barla yıllarında te’lifatı olan bir mektupta “Üç cesette bir ruhun fıkrasıdır (Yani, Hafız Ali, Sabri, Sarıbıçak Ali..” senasına mazhariyeti hak etmişlerdi. Bu ne güzel bir sıfattı.

Nur’un satıraralarında, bir çok muhteşem mektup ve fıkraları bulunan bu üç kahramanın, Aziz Üstadlarına karşı da, sadâkatlarından ve Nur-u Kur’ân hizmeti içindeki ihlâslarından südur eden ifade ve bağlılıktaki anlayışları da harikaydı.

Şöyle diyordu Hafız Ali için:

“Bütün talebelerim içinde karabet-i nesliyeden (akrabalıktan) daha ziyade bir karabet (yakınlık) kendinde hissetmiş. Ve şu havâlide en az ümid ettiğim ve o da geç uyandığı halde en ileri gittiği bir işarettir ki, o da bir Hulûsi-i Sânîdir, müntehaptır. Cenâb-ı Hak tarafından bana talebe ve hizmet-i Kur’ân’da arkadaş tayin edilmiştir.”

Büyük ruhlu küçük Ali ise, Nur-u Kur’ân hakikatlerine karşı hissiyatını şu cümlelerle izhar eder:

“Ben âciz de Yirmi Dördüncü Sözün Dördüncü ve Beşinci Dalını okumaya ve yazmaya başladım. Ve yaralarımın birer birer kuruduğunu hissedince, Mektubat ve Sözler’i bütün kuvvetimle yazmaya karar verdim. Benim gibi yaralı kardeşlerime, bütün Müslümanlara, bütün kuvvetimle bağırıyorum: “Eyvah! Bu asrımızda, bu yaralarla nasıl istirahat edebiliriz, yoksa!.. Bu asrın mânevî doktoru ve ilâçları ise, Kur’ân’da tereşşuh eden Risaleti’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur’dur. Onlara sıkı sarılalım.” (Barla Lâhikası, 138 Mektub)

Nur’un kutsî hizmeti içinde mazhar oldukları mübarek hususiyetleriyle, işte böylesine kutsî bir mazhariyete erişmişlerdi.

Aziz Üstadımızın “Hafız Ali sisteminde talebe olunuz.” ifade-i mübarekelerindeki bir manada, bu olsa gerek.