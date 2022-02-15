Afyonkarahisar okuma programı

İslâm’ın önemli esaslarından önce nefsin ıslah edilmesi, sonra “emri bi’l-marūf nehiy ani’l-münker” şeklinde ifade edilen (iyiliği tebliğ etmek, kötülükten sakındırmaktır.) Böyle ulvî bir idealle başlayan iman Kur’ân davası, asırlarca devam edip gelmiş

Son asırlarda zihinleri meşgul eden fen ve felsefeden gelen inkâr ve şüphe unsuru taşıyan muğlâk sorular artmış. Asrımızda Kur’ân’ın manevî tefsiri vasfını taşıyan Risale-i Nur hakikatleri, delil ve ispat yöntemiyle aklı ve kalbi ikna ederek en müşkül meseleleri halletmiş, en zor sualleri cevaplar vermiş. Bilgi çağında en etkili ve kalıcı bilgi kaynağı kitaptır. Geçmişten geleceğe inançlar, fikirler, düşünceler, bilgiler kitaplarla muhafaza ve neşredilir.

Bu sebeple yaklaşık bir asırdan beri “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolasını Nur Cemaati prensip edinmiştir. Kur’ân’ın ulvî hakikatleri, manası, izahı ve işaretleri olan Risale-i Nur ile muhtaç insanlara Hakkı tebliğ ve irşat hizmetleri devam ediyor. Her mü’minin mukaddes görevi olan İlâ-yı kelimetullâh, dâvâsı azametli, sevaplı ve kudsî bir hizmettir. Cenab-ı Hak, “İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun...” (Âl-i İmran, 3/104) buyurmuştur.

Bediüzzaman, Kur’ân ilmini, hakikatlerini, ahlâk ve fazileti ile telif ettiği Nur risaleleriyle her türlü inkârcı fikirler ve sefahati teşvik eden cereyanlara karşı insanlığa kurtuluş reçetesi sunmuştur. Osman Yüksel Serdengeçti etkili kalemiyle “Said Nur ve Talebeleri” başlıklı yazısında Üstad ve talebelerini anlatmış:

“Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı… Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış: Allah’a. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a… O’nun ulu Peygamberine… O’nun büyük Kitabına…” devam eden yazı da Nur Talebeleri anlatılıyor. “Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini âdetâ Asr-ı Saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur… Hepsi huzur içindeler.”

2022 Şubat’ının ilk hafta sonu Afyonkarahisar’da Risale-i Nur okuma programı gerçekleştirildi. Sanki Osman Yüksel Serdengeçti’nin Tarihçe-i Hayat’ta yer alan “Said Nur ve Talebeleri” yazısı aynen tecelli ediyordu. Çevre il ve ilçelerden gelen Nur gönüllüleri ihlâs ve samimiyetle programa iştirak ettiler. Ayrı yaştaki insanlar şevk ve heyecanla üç gün boyunca huşu ile Kur’ân, Cevşen ve Nurlar’ı okuyarak üç aylara manevî kazançları tahsil ve ihya ederek başladılar. Risale-i Nur dersleri, mütalâalar, sohbetler, şahsî okumalar, tesbihatlar, duâlar, ikramlarla lahuti, manevî huşu içinde bir iklim yaşandı.

Avustralya Melbourne’de Risale-i Nur derslerine katılan ve “sorularımın cevabını Risale-i Nur’da buldum” diyen Bobby Koh, röportajını Yeni Asya’dan takip etmiştik. Programda Bobby Koh ile Nejat Eren’in WhatsApp canlı yayında Nurlar’ı İngilizce mütalâa etmelerini sevinçle müşahede ettik.

Asrın her ihtiyacına Kur’ân nurları cevap veriyor. “Nurlar’la ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” (Şuâlar, On dördüncü Şuâ)

Yıllar içinde vatan sathı genişleyerek Âlem-i İslâm’da ve sathı arzda, her dilde, her zaman ve mekânda Kur’ân ulvî hakikatleri, feyizleri, Nurlar’ı merakla okunuyor, sürurla araştırılıp mütalâa ediliyor.