Bediüzzaman’da şefkat hissi

Bediüzzaman, İslâm’ın kudsi ve ulvi hakikatlerine hayatını adamış ve o dâvâ uğruna son nefesine kadar her mekân, zaman ve şartlarda tavizsiz, fasılasız gayretleriyle muhtaç gönülleri Kur’an nuruyla aydınlatmıştır.

Onun sade, nezih, berrak, nurlu şefkatli ve Sünnet-i Seniyye’yi düstur edinmiş istikrarlı hayatındaki iman, ihlâs, ibadet, istiğna gibi hasletler, eserlerindeki hakikatlerle birlikte yeni nesillerin akıl ve kalplerine ışık tutmuş, istikameti göstermiştir.

Kur’an ve iman davasının asrın ihtiyacına göre tefsir ve tesis edilmesi ile ilgili M. Akif’in: “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı...” Asrın idrakine, ihtiyacına hitap eden Kur’an hazinesinin cevherleri, ilaçları, çareleri, hidayet mesajları Bediüzzaman’ın eserleriyle milletimizin imdadına yetişmiştir. Nur talebelerinin müspet hareket düsturuyla iman ve Kur’an hakikatlerini tebliğ ve neşir etmeleri, ihlâs ve istikametle bir asırdır yaptıkları çalışmalar, herkesçe bir hüsnü misal olarak bilinmektedir.

Bediüzzaman: “Bana ızdırab veren, yalnız İslâm’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti.” İslam’ın maruz kaldığı tehlikelere karşı, Risale-i Nur eserlerini telif ederek, inkâr zulmetlerine karşı Kur’an davası uğruna çekmediği çile, görmediği işkence, menfa ve hapis kalmamış.

İnancından taviz vermeden her zaman hakkı, hürriyeti, adaleti savunmuş. Zalimlere boyun eğmemiş ve tezellül etmemiş, “Zira hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez.” demiştir. Birinci Dünya Savaşında Bitlis savunmasında 1916’da yaralanıp Ruslara esir düşmüştür. Esirleri denetleyen Nikola Nikolaviç’in huzurunda Bediüzzaman ayağa kalkmamış, idama mahkûm olmuştur.

İdam hükmünün infazı öncesinde Bediüzzaman, seccadesini serip iki rekât namaz kılarken insafa gelen komutan, idam hükmünü kaldırmıştır. Barla’da talebeleriyle kar üstüne seccadesini serip namazını eda eden Bediüzzaman, 1949’ta Afyon mahkemesinde namaz için müsaade istemiş. Mahkeme reisinin “kaza edersin”, sözü üzerine “Ben namazın hukukunu muhafaza için buradayım!” diyerek mahkeme salonuna seccadesini serip “Allahu ekber” deyip namaza durması üzerine mahkeme, duruşmaya ara vermiştir.

Zalimlere minnet etmeyen Bediüzzaman, masumlara karşı alabildiğine şefkati, merhameti eserlerinin her safhasında gözyaşı damlaları, işaretleri ve şefkat iksirleri olarak görülür. “Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor.” Genç nesillerin imandan mahrum olmalarını yangın tabiri ile ifade etmiş. İman, Kur’an davasını kendine gaye edinmiştir.

Bediüzzaman’ı esaretten döndükten sonra Van Kalesi’nde Rusların tahribatıyla yıkılmış evlerin harabelerine, masum insanlara, şehit olmuş talebelerine, bütün medreselerin vefatına kalbinin derinliklerinden üzülmüş, yalnız başına ağlamış. “O kadar rikkatime dokundu ki, binler gözüm olsaydı, beraber ağlayacaktı.” demiştir.

Üstad’a Kur’an ve iman hizmetlerinin istihdamı ve dellalı olması hasebiyle “ism-i Rahim ve ism-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş.” Şefkat sırrıyla fıtratında acımak hissi ziyade bulunduğunu ifade etmiştir. “Kendi elemimden başka, binler kardeşlerimin elemlerini de o şefkat sırrıyla çektiğimden yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarım.” demiştir.

Bediüzzaman fıtri acımak ve şefkat hissi ile Eskişehir hapsinde, karşısındaki lisenin bahçesinde gülerek raks eden kızların elli sene sonraki halleri, binler Müslüman evlatlarına, hatta masum hayvanların açlıkları, hastalıkları ve elemleri, Denizli Şehir Oteli’nin yüksek katında kavak ağaçlarının zikir halkası gibi güzel suretleri, güz ve kış mevsimindeki hazan ve ayrılık vaziyetleri gibi haller… Bediüzzaman’ın merhametli, şefkatli kalbine dokunup gözyaşlarıyla ağlatmıştır.