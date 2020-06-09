Bediüzzaman’ın Afyon günlerinden

Bediüzzaman, her gittiği yere Kur’ân hakikatlerini, İslâm’ın iki cihan saadeti temin eden ulvî güzelliklerini götürmüştür.

İnsanlara iman esaslarını, tevhid delillerini ders verip Hakka dâvet etmiştir. Bir asırdır Risale-i Nurla milyonlarca insan imanını kurtarmış, sırat-ı müstakime vasıl olmuştur…

Afyonkarahisar ve Emirdağ, onun feyziyle Allah ve Resulünün (asm) imanlı, ihlâslı, huzurlu, Nurlu yolunu bulmuş bahtiyar insanların yaşadıkları müstesna yerlerdir. Bediüzzaman’ı gören, tanıyan marifet ve muhabbet lezzetini tadan müştak gönüller, bahtiyar insanlar minnetle, şükranla, sitayişle, hürmetle onu yad etmişler. Her fırsatta hayranlıkla onun vasıflarını, dâvâsına olan sadâkatini ve hususiyetlerini anlatmışlar.

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi 15 Haziran 1944 tarihinde Bediüzzaman ve Nur Talebelerine beraat kararı verdikten sonra Üstad Hazretleri bir süre Denizli’de kaldıktan sonra 1944 Ağustos ayında muhafızlar nezaretinde Emirdağ’a mecburî ikamete gönderilir. Emirdağ nüfusuna kaydedilir. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı gerekçelerle tekrar dâvâ açılır.

28 Ocak 1948’de cezaevine girmesiyle Afyon günleri, hizmetleri hatıralarda yerini alır. O günlerin zamanımıza yansıyan notlardan kısaltarak aktaralım:

“Hasan Değirmenci, 1912 Çobanlar doğumlu, Afyon Cezaevinde Başgardiyan Yardımcısı olarak görev yapmış. Bediüzzaman’ı anlatıyor: Ben o zatın hep iyiliğini, hep insaniyetini gördüm. Ben ondan hiçbir kötülük görmedim. Kendi halinde, kendi âleminde bir din adamıydı… Onun hiçbir kimseye zararının dokunduğunu sanmıyorum. Çünkü sabahlara kadar kendi halinde, kendi vicdanıyla baş başa duâ eder, ibadet eder, Allah’ı zikrederdi. Geceleri bir saat ya uyur ya uyumazdı.

Görevli olduğum için onun bütün yaşantısına dikkat ederek rapor yazardım… O zaman çeşitli hadiseler olmuştu hapishanede. Büyük kavgalar içine düşmüştük. Onun himmetiyle bizlere bir şey olmadı. Tahliye edildikten sonra hapishaneye içerideki mahkûmları ziyaret için geldiğinde deli müdür lâkabı takılan Mehmet Kayıhan, onu mahkûmlarla bir türlü görüştürmemişti…” 1

“Hüseyin Kılıç, 1931 Kocaöz Doğumlu, 1947 yılında adam yaralamaktan Afyon Cezaevinde yatmış. Anlattıkları: Cezaevinde Üstad’la 7 ay beraber kaldık. Onun odasını temizledim, süpürdüm, hizmet ettim. Hemen hemen hiç boş zamanı yok gibiydi. Sürekli ya okur, ya yazar, ya da devamlı bir şekilde zikrederdi. Malayani dünya kelâmı konuşmazdı. Hapishane avlusuna birkaç tane fare gelmişti. Mahkûmların bazıları onlarla oynaşmakta idiler. Üstad: Şunlara seslen de şu zavallı hayvancıklarla oynamasınlar; yoksa zararı kendilerine olur, demişti. Ben de durumu kendilerine iletmeme rağmen bazı mahkûmlar hâlâ onlarla oynaşmaktaydılar. Derken farenin birinin canı yandı da birisinin elini ısırıverip kaçtı.

Öylesine sevimli, kibar, sevecen, imanlı ve inançlı bir kimseydi ki, hiç kimseye bedduâ etmez, incitmezdi. Sürekli iman ve inançtan konuşur, bahsederdi. O dönemde hapishanede bulunanların hepsi namaza başlamıştı. Onun talebelerinin sayesinde her bir kimse de Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmişlerdi. Hapishane sanki bir medrese olmuştu. Cezaevi değil bir ilim yuvası olmuştu. O dönemde hapishaneye gelen en azılı insanlar bile Üstadın bulunduğu iklime birden alışıyordu.

Hiddet, sinir, haşinlik gibi duygular insanlardan birden uzaklaşıyordu…

Ben de kendisinden çok şeyler öğrenmiştim. Allah ondan razı olsun. Nur içinde yatsın. Cenab-ı Mevlâ’nın şefaati onun ve talebelerinin üzerine olsun inşallah.” 2

Dipnotlar:

1-2. N. Ertaş, Bediüzzaman’ın Afyon Günleri, Araştırma Notları.