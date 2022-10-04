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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Efendimiz (asm)

Muzaffer KARAHİSAR
04 Ekim 2022, Salı
07 Ekim 2022 Cuma günü Fahr-i Kâinat Efendimizin (asm) dünyaya teşrifleri olan kutlu ve mübarek Mevlid Kandilini idrak edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm), yaratılmışların en eşrefi ve efdalinin doğumunu hatırlayacağız.

“Doğdu ol saatte ol Sultanı din, Nura gark oldu semavat ü zemin!” nuruyla kâinatı aydınlattığı geceyi ilim, irfan, ibadet, Salâvat-ı Şerifeler, Kur’an tilaveti, tesbihat, zikir, dua ve niyazlarla ihya edeceğiz. Onun dinini, davetini, İslam’ı, iman davasını ve Kur’an hakikatlerini mütalaa edeceğiz. Gösterdiği sırat-ı müstakime ve sünnetine ne kadar sadakatle intisap edebildiğimizi, mülahaza ve murakabe etme fırsatı bulacağız inşallah… 

Köprü Dergisinin 1979 yılı, 32. Sayısı Hicretin 1400. Nurlu yılını kutlamış. Köprü dergisi ilme, irfana, ümrana ışık tutarak yarım asra yakın yayın hayatında genç kuşaklara rehber olmuş, imanlı, ihlâslı, ahlaklı, faziletli nesiller yetiştirmiştir. 

Dergide, 1400 nurlu yılı Ümit Şimşek anlatmış: “… Örümcek ve güvercin onun başında nöbet bekliyor. Medine onu kucaklıyor, münevver oluyor. Yalnız Medine değil, kâinat bir memleket-i münevvere… Aya bakın, yüzünde onun parmak izi var. Güneşe bakın, onun aşkına yanıyor. Yıldızlara bakın, ona Levlâk” okuyor. Varlık âlemi “Artık yetim değiliz” diyor: “Sikkemiz bir, turamız bir, Rabbimize müsahharız. Zikrederiz âbidane.”

Köprü Dergisinde Cemal Kutay, Kapalı Perdeler Aralandıkça En büyük İnsan başlıklı yazında: “Amerika’da yıllarca süren araştırma neticesinde Peygamberimiz (asm) yüz büyük insanın en başında geliyor.” gerçeğini şöyle ifade etmiş, “Fakat görüyorsunuz ki, muhteşem hakikatler, hisler ne derse desin, ilmin ağır bastığı araştırmalarda batmayan güneş’tir.”

Safa Mürsel: “Bu dalgalı ve dağdağalı gelişme seyri içinde İslam’ın ve Kur’an’ın asliyetinin korunabilmiş olması en büyük bir mazhariyettir. Zira bu mazhariyet başka hiçbir dine nasip olmamıştır.”

Prof. Dr. Salih Tuğ: “İslam Âlemi bir blok kurabilir.” “Şu andaki münasebetler yeterli değil, ben yeterli bulmuyorum. Kültürel, turistik, iktisadi alanlarda henüz kımıldama halinde bazı münasebetler vardır.” şeklinde fikir beyan etmiştir.

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan: Hac farizasının hakiki manasında Peygamberimizin (asm) Veda Hutbesinden: “Ey nas, her Müslüman, başka Müslümanların kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bir kimseye kardeşinin malı helal olmaz. Meğer ki gönül rızası ile vermiş ola…” 

Salih Suruç, Yunus Emre’nin “Canım kurban olsun senin yoluna/Adı güzel, kendi güzel Muhammed” ilahisi ile başlayan yazısında Peygamberimizin (asm) güzel isimlerini işlemiş.

Prof. Dr. İbrahim Canan’ın Yeni Asya Yayınlarından “Resulullah’a Göre Aile ve Okulda Çocuk Terbiyesi”  adlı eserden alınan yazı “Sünnette çocuğun günlük programı” başlığı ile yayınlanmış. 

Bekir Berk, Hikmet Demeti Nur Pınarı köşesinde: Peygamberimizden (asm) hadis rivayet etmiştir.” “Merhamet, ancak şaki kimsenin kalbinden sökülüp atılmıştır.”

İhsan Atasoy, Çağrı Filmi’nin seyreden kalabalıklar üzerinde zararsız, güzel etki bıraktığını ifade etmiş.

Dr. Necla Pekolcay, Mevlid metinlerini incelemiş, Ahmet Şahin, Resulullah’dan misaller başlığı ile Efendimizin (asm) örnek hayatından, ahlakını, kemalatını, güzel hasletini nazara veren rivayetleri aktarmış. Mustafa Necati Bursalı şiiri: Mekke’de Bir ev, Veysel Akpınar, Dinimizi temsil edebilmek, Salih Suruç, Peygamber Efendimizin manevi şahsiyeti ve kudsi mahiyeti, Selahaddin Yaşar, Hicret, Ali Çeleğen Şiiri Affet Beni, Dr. Cahit Öney, İslami Türk Şiir ve Musikisinde Na’t, Esra Çeleğen, Kadın ve eşitlik, Erol Erşenkal Hicret, Necmettin Şahiner, Hicret konularını işlemişler.

Köprü Dergisinin hicretin 1400. Senesinin özel sayısı 1979 Kasım sayısı bu kubbede kalan hoş bir seda olarak bizleri Asr-ı saadete, Peygamberimizi (asm) tanımaya, sevmeye, sünnet yolunda sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sayfalar arasında, Prens Bismarck’ın sözleri hala kulağımızda çınlıyor: “Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed (asm)! Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap, senin değildir; O lahutidir….”

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