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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Eyvah demeden…

Muzaffer KARAHİSAR
10 Ocak 2023, Salı
Rüzgâr gibi geçip giden zaman beraberinde ömürleri törpülüyor, bedenleri aşındırıyor, eskitiyor, yaşlandırıyor.

Gençliğin, güzelliğin, alımlı çalımlı adımların, debdebeli hayatın, servetin, şöhretin rengi zaman içinde değişiyor. Eriyip tükenen hayal mahsulü renkli dünyanın, mevhum âlemin sabun köpüğü gibi fani, zail, sönüp gittiğini insan geç fark ediyor. 

Doymak bilmeyen nefsin kışkırtıcı arzuları, tul-i emel dediğimiz uzun uzadıya hırslarla, ihtiraslarla sarıldığımız, savrulduğumuz, yıllar yılı peşinden koştuğumuz bitmek bilmeyen hisler, ümitler, arzular… Madde ve mana ekseninde gidip gelen tereddütler, tercihler, istifhamlar, arayışların peşinde ömrümüzün hüzünlü güz mevsiminin merdivenlerinde buluruz kendimizi. 

Ahmet Haşim’in şiiriyle eteğimize, cebimize doldurduklarımıza bakarız: “Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak/ Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…” zaman, imkân, fırsat, güç, kudret, irade tükendiği an şiirin öteki satırını hatırlarız: “…Yüzün perde perde solmakta/ Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…” 

Hayatın akşamı ve ömrün sonbaharında boşa geçen zamanı sadece oyun ve eğlencelerden ibaret sanan ve iman hakikatlerine gözlerini kapatan nefsin desiselerine karşı acı, esef ve pişmanlıklarla feryat ederiz. Son anda, son merhalede İslam şuuru, iman nuruyla, Kur’an’ın fazilet dolu mukaddes hakikatleriyle istikametimizi Rabbimizin inayeti ve ihsanıyla bulur, huzura kavuşuruz. 

Aksi takdirde son nefeste zulmet ve zillet içinde kaybettiklerimizin başka bir âlemde tekrarı, temini, tedariki, telafisi mümkün olmadığı zamanda sonsuz pişmanlıklar, ağlamalar fayda vermeyecektir.

“Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat hayatın geçmesi bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar, gider.” İlahideki tevhid terennümlerini hatırlamalıyız. “Eyvah demeden Allah diyelim. Lâ ilâhe illallah…”   

İki gün önce gençliğini iffet ve istikametli geçirmiş, ihlâs ve ibadette muttaki iki bahtiyar yaşlı ile sohbet ederken ahiret imanın insanlara verdiği saadeti, huzuru ve huşu, tebessüm ve tevekküllerinde fark ediliyordu. Yaşlılık, hastalık, eşlerinin vefat etmesiyle yalnızlıkla ser-ü teessür ruhları, duyguları Allah’a olan muhabbet, Peygamber sevgisi ve ibadet aşkıyla teselli buldukları, ahirette bütün sevdiklerine kavuşma ümidindeki sevinç, arzu ve heyecan tavırlarına ve sözlerine yansıyordu. 

Daha önceki yazılarımızda “İbadet ve istikametli geçen bir ömür” başlığı ile yer alan Hasan Kuş, doksan iki yaşında şevk ve heyecanla yaptığı ibadetin huzuru ve nuru yüzünde okunuyor. Bir ötekisi Orhan Amca doksan yaşında, huzur evinde mutluluğu namaz kılmak, Kur’an okumak ve yıllarca üç aylar orucu tutmakla ahirete ciddi hazırlanan bir bahtiyar…

Kur’an hakikatlerinde gönülleri aydınlatan İslamiyet güneşinin ve Hz. Peygamberin (asm) sünnetinin, insanlara iki cihan saadetini temin ettiğini görmek isteyenlerin eli yüzü nurlu, imanlı, ihlâslı, ibadetli yaşlılarla sohbette o mutluluğu tadabilirler.

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