Soğuk bir kış gününün seherinde vakfa gidiyorum. Henüz sabah ezanı okunmasına yarım saatten fazla zaman vardı.

Caddeler ıssız ve sükûnet içinde, alaca karanlıkta dolaşan sokak hayvanlarına rastlıyorum. İşe gitmek için hazırlanan insanların evlerinde tek tük ışıklar yanıyor. Soğuktan korunmak için bere, kaşkol ve kabanla muhkem giyimle ve hızlı adımlarla vakfa girmek üzeriyken yan taraftan kısık, çekingen bir ses duyuldu!

Hayırdır inşallah diye o tarafa baktım. Küçük yapılı, genç bir delikanlı, biraz üşümüş, mahcup bir eda ile çekinerek, “Abi telefonunu kullanabilir miyim?” dedi. Neden olmasın, diyecektim ama o gün telefonu evde unuttuğumu fark ettim. Ne yapacağını sordum. Yakındaki Kur’an Kursunda kapı zilini duyan olmadığı için kurs hocasına ulaşacağını söyledi.

Vakıfta bir telefonla ulaşacağımız için beraber yakındaki vakfa girdik. O ısınırken temin ettiğim bir telefonla kurstan bir görevliyi aradı, kapının açılmasını istedi. Kendisiyle kısaca tanıştık, selamlaştık, ayrıldı. Afgan genci Seyyid Halil ile tanışmamız böyle başladı. Onu Kur’an kursuna gönderdikten sonra vakıftaki gençler kalkıncaya kadar mutat okuma yaparken, genç ve kibar Seyyid Halil, Kur’an’ın lafzını hıfzetmiş, inşallah Kur’an hazinesinin ulvi tefsirini, manevi hakikatlerini tanıyıp anlamasını düşündüm.

Afganistan’ın yalçın kayalıklarından, sarp yamaçlarından hafızlığını tamamlayıp gelmiş kibar bir genç. Kur’an kursunda hıfzını pekiştirmenin yanında imam-hatip lisesinde eğitime devam eden Seyyid Halil ile tanışmamız, sohbetimiz devam ederken ondaki masumiyeti, hicretin hicranı, memleket özlemi bilirdim. Vakıftan gençlerle sohbet ederken annesinin, iki buçuk yıl önce altıncı çocuğunun doğumunda vefat ettiğini öğrendik! O mübarek kadın gurbette, doğumdan bir ay kadar sonra küçük yavrusu Feriştah’ı bırakıp şehit olarak Hakk’ın rahmetine kavuşmuş.

Onların Ferişte dedikleri (Melek anlamında) iki buçuk yaşındaki dünya güzeli Feriştah ile tanışıyoruz. Dayısının eşi, dünyalar tatlısını küçük Feriştah’ı aynı yaşlardaki kendi çocuğu ile birlikte büyütüyor. Güleç yüzlü, zeki, hareketli, şirin, melek yüzlü Feriştah, sevilen özlenen bir dünya güzeli olarak aramıza karıştı. Geldikleri zaman mutluluk kaynağımız oluyor. Koşar, oynar bizi neşelendirir, taklit yapar. Ne söylense aynısı telaffuz eder. İşaret parmağını kaldırıp “Allah bir” demesi herkesi sevindirir, güldürür.

Sabahın erken saadetlerinde vakfa gitmenin hikmeti, mükâfatı ve tevafuku bizleri Afganlı Seyyid bir aileden Hafız Halil ile tanıştırdı, Feriştah’ı ve ailenin öteki mensuplarını tanımamıza vesile oldu. Küçük Feriştah ve aynı yaştaki Meryem ailemize ve âlemimize sevinç, sürur ve renk kattılar. Kur’an’ın nurlu berrak hakikatleri de inşallah, Afganlı Müslüman kardeşlerimizin dünyasını aydınlatır, iki cihan saadetine vesile olur.

İki gün önce ziyarete geldiklerinde gül yüzlü Feriştah bizi bir hayli neşelendirdi. Maşallah, barekallah gönlümüze nur ve sürur serpti. Kapıdan çıkarken bize döndü elinin işaret parmağıyla “Allah bir” diye selamla ayrılışı hala gözümüzün önünde duruyor…