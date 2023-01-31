Gençlerin çalışmaları

Her geçen zamanda Bediüzzaman’a, kitaplarına, fikirlerine, hayat ve hatıratına olan ilgi, merak ve muhabbet artırıyor.

Bilhassa gençler, Üstadla ilgili yazıları dikkatle takip ediyorlar. Onu tanımış, görmüş hatırası olan ağabeylere ulaşıp konuşup bilgi sahibi oluyorlar. Onlar da biliyorlar ki Risale-i Nurların ulaştığı her yerde Bediüzzaman’la ilgili bilgi, belge, söz, yazı ve hatıralar değerlidir.

Devam eden gençlik kongreleri, okuma programları ve sosyal, kültürel faaliyetler gelecek için ümit veriyor. Çağımızda insanların zihnini meşgul eden şüpheler, tereddütler, vehim ve vesveselere maruz kalmış manevi buhranlara karşı Kur’an hakikatleri olan Risale-i Nurlar, akıllara, kalplere, ruhlara hidayet götüren iman yolunu gösteriyor. İnkârın zulmetli tehlikelerinden ikna ve ispat yöntemleriyle Rabbimizin yüce dini İslam’ın huzur, saadet ve mutluluk bahşettiğini ders veriyor.

Konya’dan Afyonkarahisar’a okuma programına gelen gençler, Üstad’la ilgili bilgileri, hatıraları öğrendiler, yaşadığı mekânları gezip, Bediüzzaman evini ziyaret ettiler. Hapisten çıktığı zaman kaldığı o tarihi evde Risale-i Nur okudular.

Geçtiğimiz yılda Fatih Taş isminde genç ve müdakkik bir kardeşimiz, Üstadı görmüş, ziyaret edip elini öpmüş bahtiyar insanları öğrendiği zaman yazıda bahse konu ağabeyle ilgili bilgiler alır. Ulaşabileceği adres ve irtibat telefonunu temin eder, çalışmaya başlar. Üstad Hazretleriyle hatıraları olan kıymetli ağabeylerden hayatta olanlara ulaşmaya, dualarını almaya gayret ettiğini; o ağabeylerle bir kereliğine de olsa görüşmeyi ve ziyaret etmeyi çok arzu ettiğini, söylemişti.

Mesela, Üstadı ziyaret edip elini öpen bahtiyarlardan: “Mustafa Cengiz” başlıklı yazımızda bahsi geçen Afyonkarahisar, Çay ilçesinde ikamet eden, asker olduğu dönemde Isparta’da Üstadı ziyaret etmiş olan yaşlı Mustafa Cengiz Ağabey, Üstadı ziyarete gittiği zaman Zübeyir Ağabey, Üstad bu saatte ziyaretçi kabul etmez diye otele göndermiş. Ancak ertesi gün sabahtan, otele gelen Zübeyir Gündüzalp: “Gel kardeşim. Üstad bize, ‘benim misafirimi niçin almadınız?’ diye kızdı! Üstad seni bekliyor. Beni 30-40 metre geriden takip ederek gel.” sözleriyle Mustafa Cengiz’e ziyaret nasip olmuş.

Mustafa Cengiz, “Az konuşan, kimseyi kırmayan, üzmeyen, nezaketli, kibar, mütevazı bir mizacı var. Engin akan bir nehir gibi sessiz, derin, lahuti, maneviyat iklimlerini hatırlatan bir gönül insanı. Onu saf ve duru haliyle, müstakim duruşuyla, davudi ve içli sesiyle Cevşen, Risale okurken ve tesbihat yaparken dinleyenler, nasıl huzur, huşu ve inşirah hissettiğini bilir…” Yazıdaki bilgiler Fatih Taş’ı harekete geçmişti.

Konya’dan Afyonkarahisar Çay İlçesinde ve Mustafa Cengiz Ağabeyi ziyaret eden Fatih Kardeşimiz, 92 yaşındaki Mustafa Ağabeyi dershanede ders dinlerken görmüş, ziyaret etmiş, konuşmuşlar. Geceyi Çay’da misafir olarak geçiren genç Fatih kardeşimiz, o tanışma ve sohbetten çok feyizler aldığını bildirmişti.

Fatih Taş’ın ziyaretinden kısa bir zaman sonra Mustafa Cengiz Ağabey, 15 Nisan 2021 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.