"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Gençlerin çalışmaları

Muzaffer KARAHİSAR
31 Ocak 2023, Salı
Her geçen zamanda Bediüzzaman’a, kitaplarına, fikirlerine, hayat ve hatıratına olan ilgi, merak ve muhabbet artırıyor.

Bilhassa gençler, Üstadla ilgili yazıları dikkatle takip ediyorlar. Onu tanımış, görmüş hatırası olan ağabeylere ulaşıp konuşup bilgi sahibi oluyorlar. Onlar da biliyorlar ki Risale-i Nurların ulaştığı her yerde Bediüzzaman’la ilgili bilgi, belge, söz, yazı ve hatıralar değerlidir. 

Devam eden gençlik kongreleri, okuma programları ve sosyal, kültürel faaliyetler gelecek için ümit veriyor. Çağımızda insanların zihnini meşgul eden şüpheler, tereddütler, vehim ve vesveselere maruz kalmış manevi buhranlara karşı Kur’an hakikatleri olan Risale-i Nurlar, akıllara, kalplere, ruhlara hidayet götüren iman yolunu gösteriyor. İnkârın zulmetli tehlikelerinden ikna ve ispat yöntemleriyle Rabbimizin yüce dini İslam’ın huzur, saadet ve mutluluk bahşettiğini ders veriyor.

Konya’dan Afyonkarahisar’a okuma programına gelen gençler, Üstad’la ilgili bilgileri, hatıraları öğrendiler, yaşadığı mekânları gezip, Bediüzzaman evini ziyaret ettiler. Hapisten çıktığı zaman kaldığı o tarihi evde Risale-i Nur okudular. 

Geçtiğimiz yılda Fatih Taş isminde genç ve müdakkik bir kardeşimiz, Üstadı görmüş, ziyaret edip elini öpmüş bahtiyar insanları öğrendiği zaman yazıda bahse konu ağabeyle ilgili bilgiler alır. Ulaşabileceği adres ve irtibat telefonunu temin eder, çalışmaya başlar. Üstad Hazretleriyle hatıraları olan kıymetli ağabeylerden hayatta olanlara ulaşmaya, dualarını almaya gayret ettiğini; o ağabeylerle bir kereliğine de olsa görüşmeyi ve ziyaret etmeyi çok arzu ettiğini, söylemişti.

Mesela, Üstadı ziyaret edip elini öpen bahtiyarlardan: “Mustafa Cengiz” başlıklı yazımızda bahsi geçen Afyonkarahisar, Çay ilçesinde ikamet eden, asker olduğu dönemde Isparta’da Üstadı ziyaret etmiş olan yaşlı Mustafa Cengiz Ağabey, Üstadı ziyarete gittiği zaman Zübeyir Ağabey, Üstad bu saatte ziyaretçi kabul etmez diye otele göndermiş. Ancak ertesi gün sabahtan, otele gelen Zübeyir Gündüzalp: “Gel kardeşim. Üstad bize, ‘benim misafirimi niçin almadınız?’ diye kızdı! Üstad seni bekliyor. Beni 30-40 metre geriden takip ederek gel.” sözleriyle Mustafa Cengiz’e ziyaret nasip olmuş.

Mustafa Cengiz, “Az konuşan, kimseyi kırmayan, üzmeyen, nezaketli, kibar, mütevazı bir mizacı var. Engin akan bir nehir gibi sessiz, derin, lahuti, maneviyat iklimlerini hatırlatan bir gönül insanı. Onu saf ve duru haliyle, müstakim duruşuyla, davudi ve içli sesiyle Cevşen, Risale okurken ve tesbihat yaparken dinleyenler, nasıl huzur, huşu ve inşirah hissettiğini bilir…” Yazıdaki bilgiler Fatih Taş’ı harekete geçmişti.

Konya’dan Afyonkarahisar Çay İlçesinde ve Mustafa Cengiz Ağabeyi ziyaret eden Fatih Kardeşimiz, 92 yaşındaki Mustafa Ağabeyi dershanede ders dinlerken görmüş, ziyaret etmiş, konuşmuşlar. Geceyi Çay’da misafir olarak geçiren genç Fatih kardeşimiz, o tanışma ve sohbetten çok feyizler aldığını bildirmişti. 

Fatih Taş’ın ziyaretinden kısa bir zaman sonra Mustafa Cengiz Ağabey, 15 Nisan 2021 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hac başvuruları bugün son

    Miyop ve şaşılık çocuklarda “salgın” gibi arttı!

    Sosyal medya 7 milyon kullanıcı kaybetti

    AKP gittiği gün düzelme başlar

    Gençlerin tercihi Millet İttifakı

    Koca: Bazı ilaçların üretimi arttırıldı

    ''İran'daki İHA saldırısını İsrail yaptı''

    Gölcük'te tefekkür vakti

    Pakistan’da camide intihar saldırısı: 28 kişi vefat etti, 150'den fazla kişi yaralandı

    'Putin beni 'füze saldırısı'yla tehdit etti'

    EYT düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Sakarya’da üretilecek

    İlan gasbında 4. yıla girdik

    Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tahliye edildi: "İran'a itimadımız yoktur"

    'Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz'

    İkinci elde tüketicinin beklentileri değişti

    Fenerbahçe farklı kazandı, Valencia 4 gol attı

    Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Türkiye’den iltica başvurusu rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı: Hodri meydan
    Ahmet BATTAL

    AKP’ye “yeter” mi, CHP’ye “yetmez” mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seyyidlik ve Seyyidlerin uyanışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Millet ittifakı’nın “ortak mutabakatı”
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kader nedir?
    Genel

    Hac başvuruları bugün son
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaseti dine dost ve alet yapmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    İsrail’e kim hesap soracak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.