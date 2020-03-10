Nur mektebinin bahtiyarları

İnsan her şeyi araştırıp öğrenmeye muhtaçtır.

İlimlere ulaşmanın yolu okumaktan geçer. Öteki canlılara göre hayatın her safhasında bilmeye, öğrenmeye muhtaç olan insanlara has bir vasıftır, okumak. Üstad, insanlarla hayvanlar arasındaki farkın ilim ve ibadet olduğunu ifade eder. “Demek ki, insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür (ilim ile yükselmek ve kemale ermek), duâ ile ubudiyettir.”

İslâm’ın “Oku” emrini idrak ederek Cenab-ı Hak tarafından insan fıtratına yerleştirilmiş olan akıl, kalp, ruh, lâtifeler, hisler, yetenekler ilim ve ibadetle ile geliştirip inkişaf ettirilmesi gerekiyor. En güzel bir şekilde yaratılmış olan insan, iman nuruyla, ilmi, iradesi, ibadet ve kemalatıyla en yüce mertebelere de çıkabilir. Ahsen-i takvîm, halife-i arz, eşref-i mahlûkat unvanını alır. Bunların aksine inkâr karanlıklarını tercih edenler en aşağı mertebelere düşebilir…

Bu zamanda Kur’ân’ın manevî bir tefsiri olan Nur Külliyatı, insan ve kâinatın mahiyetini nazara verir. Mana-i harfi ile her şey üzerinde Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin tecellisini, sanatını, eserlerini, hikmet ve rahmet yüzünü gösterir. Okuyanlar, Kur’ân’ın akıl etmek, tefekkürle bakmak, düşünmek düsturuyla hareket ederler. Peygamberimizin (asm) gösterdiği hak yolda, “Sırat-ı müstakim” üzere ihlâs, ibadet ve istikametle hayatına yön verirler.

Nur meslek ve meşrebine gönül vermiş bahtiyarlar, daima okuduğu ve mütalâa ettiği Risale-i Nur hakikatlerinden aldığı ilim, iman, irfan, ahlâk ve fazilet dersleriyle insan ve kâinatın manasını, sırlarını, vazifelerini hikmet ve rahmet esaslarını tefekkür eder, anlamaya çalışır. Her mahlûk ve mevcut üzerindeki tevhit mühürlerini, vahdaniyet işaretlerini fikriyle tahkik, aklıyla idrak, kalbiyle tasdik ederler.

Mütemadiyen asrımızın Kur’ân tefsirlerini teenni ve tefekkür ederek mütalâa eder, satır satır bütün hakikatleri sevinç, sürur, iştiyakla, hayret ve merakla okurlar. Marifetullah ilminin baharda çiçeklerle tecelli ettiği, rengârenk güzellikleriyle yer yüzünü süslediği gibi; insanın manevî âlemleri güzeller güzeli Cenab-ı Hakk’ın “bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billahtır.” Hakikatinin mahiyetinin ışıltılarına ve Nurlarına gönüllerinde yer bulurlar.

Nur mesleği, iman, ihlâs ve takva esaslarını ihtiva eden ulvî Kur’ân hakikatleridir. Zamanımızda Asr-ı Saadet gibi yaşamayı düstur kabul eden sahabe hayatının cilvesi ve numunesidir. Adalet-i mahzayı esas alır ve “Ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve sünnet-i Peygamberîyi ihyâ etmektir.”

Nurlu bir hizmete gönül vermiş, hayatının gayesi edinmiş, iman hizmetinin şuuruyla Kur’ân hazinesindeki irfan dersleriyle manevî lâtifelerini inkişaf ettirmiş bahtiyar Nur Talebeleri, kâinatta tecelli eden Esma-i İlâhiyenin nuruyla, şuuruyla marifetullah hakikatlerinin sırlarını ve güzelliklerini idrak ederler.

Risale-i Nurlar’ı zevk, şevkle iman, ihlâs ve ubudiyetle mütemadiyen muhakeme ve mütalâa ederek tefekkürle okuyan bahtiyarlar, ilim, irfan marifet ve muhabbet lezzetleriyle aşk-ı hakikinin manevî âlemlerinin inkişaflarını ve numunelerini hayret ve taaccüple kalben hissederler.