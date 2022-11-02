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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Nurlu faaliyetler

Muzaffer KARAHİSAR
02 Kasım 2022, Çarşamba
İman Kur’an dâvâsına gönül vermiş, Risale-i Nur hakikatleri ile İslam’a hizmet etmeyi hayatının gayesi edinmiş insanların müstakim, mümtaz, muhlis vasıfları vardır.

Onlar, İhlâs Risalesindeki esasları ve ölçüleri düstur kabul etmişlerdir. “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.” prensibi ile her türlü faaliyetlerde Cenab-ı Hakkın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. 

Bediüzzaman’ın, “matbuat ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.” ideali ile Risale-i Nurların neşri, geniş kitlelere tebliğ maksadıyla ve vatan sathını bir mektep yapmak sevdasıyla 1970 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi, kitapları, dergileri ve diğer yayınlarıyla yarım asırdan fazla hakkın ve hakikatin gür sesi olarak istikametle faaliyetlerini sürdürüyor. 

Gazetemiz, her alanda iman hizmetlerine hiçbir leke, menfaat, teşvik vb. menfaatlerden ve kirlerden uzak istiğna düsturuyla Risale-i Nurları, kitapları okuyucularına ulaştırmak için gösterilen gayretli çalışmaları devam ediyor. Memleket sathında açılan kitap fuarlarında Yeni Asya reyonları önemli bir yer tutuyor. Risale-i Nur Külliyatına olan yoğun ilgi ve talepler dikkat çekiyor. 

Son kitap fuarlarına bakıldığı zaman Yeni Asya Neşriyat stantlarında kitaplarını imzalayan yazarlarıyla ve okuyucuların ilgisiyle hareketli, yoğun ve aktif faaliyetler içersinde olduğu görülür. 14-23 Ekim 2022 Kayseri Kitap Fuarı, 21 Ekim Ankara 18. Kitap Fuarı, Batman 5. Kitap Fuarı, Denizli 5. Kitap Fuarı, 22 Ekim Mersin 7. Kitap Fuarı, 28 Ekim İzmir Kitap Fuarlarında Yeni Asya Neşriyat okuyucularıyla buluşmuştur. Fuar organizasyonu içinde yazarlarımız okuyucularla sohbet etmişler ve kitaplarını imzalamışlardır. 

Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerinde yaz boyunca organize edilen etkinlikler, okuma programları, ziyaretlere bakınca insan ve kâinatı okumak üzerine Kur’an hakikatlerini anlamanın, Rabbimizi tanıyıp emrine itaat etmenin insanın önemli vazifesi olduğunu anlaşılıyor. Düzceli Hanımların Uhuvvet Buluşması, Gaziantep’ten Barla’ya Nurlu Yolculuk, Barla Gezi Notlarında Barla cazibe merkezi olmuş, Risale-i Nur Enstitüsü Barla’da toplandı, gibi haberler Kur’an talebelerinin faaliyetleri hakkında fikirler veriyor.

Son olarak 28-30 Ekim Afyonkarahisar Büyükler Okuma Programı son derece istifadeli geçti. Fen ilimleri ile dinimizin hakikatlerinin birlikte mütalaa edilen müzakereli dersleri dinleme fırsatımız oldu. İslam’ın emri gereği Kur’an, Cevşen, kitap okuyan insanların bulunduğu salonda huşu, huzur, sükûnet dolu asude bir ortamda simalarda nurlu bir güzellik parlıyordu.  

Okuma programına İstanbul’dan teşrif ederek konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlyas Üzüm, İsm-i Azam, Marifetullah ve Muhabbetullah bahsini anlattı. Ayrı salonlardaki erkek ve bayan dinleyicilere aynı anda hitap eden İlyas Hoca, tatlı, etkili, anlamlı ve vurgulu hitabetiyle dinleyicileri İsm-i Azam iklimlerinde, marifetullah, muhabbetullah, ilim ve irfan bahçelerinden ruhani lezzetler tattırdı. Peygamberimizin (asm) nasıl dua edileceğine dair tavsiye ve teşviklerini hadis-i şeriflerle izah ettiler.  

Nur talebelerinin gayretli çalışmaları, ihlâslı amelleri, bereketli Kur’an ve iman hizmetlerinden bahsederken, geçmişte bu dâvâya gönül vermiş, iz bırakmış, hayal ve hatıralarıyla dualarımızda yaşayan merhum ağabey ve kardeşler kalbimizde yaşıyorlar.

Genç bir üniversiteli, örnek bir Nur talebesi, ihlâslı, güler yüzlü, tedavi gördüğü hastanede, ibadetini aksatmayan, doktor ve hemşirelere hakikatleri anlatan Muhammet Said Demircan, 1 Kasım 2019’da Cuma günü vefat etmişti. Kurak geçen mevsimde sağanak yağmur altında Kızılcahamam’dan ebediyete uçmuştu. Hâlâ onun ahlakî güzelliği hayallerimizde, hatıralarımızda, dua ve niyazlarımızda yaşıyor. 

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