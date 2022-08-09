Parmak uçlarıyla sörf

İnsan hayatında etkili olan internet, teknolojik yenilikler ve sanal iletişim araçlarının artmasıyla bilgiye ulaşma, haberleşme, hızlı transfer ve benzeri e-posta hizmetleri yaygınlaştı.

Beraberinde getirdiği hizmet çeşitleri hayatı kolaylaştırdı ve sürat kazandırdı. Bir taraftan da getirdiği kadar götürdükleri, yararları kadar zararları çağımız insanlarını düşündürüyor.

Her konuda yazılı, sözlü, resimli, görüntülü, canlı haber akışları, reklam spotları, sosyal medya abartıları insanları birçok yönde etkiliyor. Bilhassa gençlerin ilgisini çekecek, iradesini etkileyecek, zamanını alacak, duygularını esir edecek hatta sağlığını ve geleceğini tehlikelere atacak misyon ve projeler olduğu biliniyor.

Parmak uçlarıyla ölçüsüz, zamansız, sınırsız sosyal medyanın sürüklediği sanal âlemlerin boş hülyalarıyla, her şeyi unutarak bütün dikkatiyle sörf yapan çocuklarımızı ve gençlerimizi birçok tehlikeler bekliyor. Bunlardan beden ve ruh sağlığı problemleri, sosyal, kültürel, ekonomik sıkıntılar, psikolojik bunalımlar, tehlikeli hastalıkları, mesleki ve ailevi zararları sayabiliriz.

Gün geçmiyor ki haber kanallarında “dijital bağımlılık” adıyla ifade edilen genç bedenlerin saatlerce aynı pozisyonda kalmalarından boy kısalığı, göğüs kafesinin gelişmediği, kemik eğriliği ve kamburluk tedavisi için çok sayıda ailelerin çare aradığı bilinmektedir. Diğer taraftan insanların akli melekeleri, ruhi duyguları, kalbi hissiyatları Allah inancı, iman hakikatleri, İslam esasları ile ıslah edilmediğinden birçok davranış bozukluğu görülüyor. İnsanların manevi âlemleri ulvi zenginlerle beslenmediğinden kendisine ve başka insanlara zarar veren fiber, siber suçlar, dijital hatalar, günahlar, kötülükler, toplumları huzursuz ediyor.

Tahribat kolay olduğundan ve nazarları kendi üzerine çektiğinden insanlara ümitsizlik telkin etmiş olabilir. Bir yerde patlamada tahrip olan binayı herkes öğreniyor. O şehirde inşa edilen yeni binalar dikkat çekmiyor, haber değeri olmuyor. “Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.” Her meslek kendi icraatını yapacak. Hidayet ve dalalet, hayır ve şer yolları önümüze konulmuş, istikamet gösterilmiş. Akıl, kalp ve vicdan muhasebesi ile saadet ve selamet yolunu bulmalıyız.

Hayatın her alanında kullanılan internet, birçok hayırlı hizmetler, dersler, haberleşme, bilgiye ulaşma, kişisel dosya bilgi ve dokümanları, kitaplar, yayınlar gibi alanlar sayılabilir. Böyle bakınca insanlara yararlı bir nimet nazarıyla bakılabilir. Ateş ve bıçak gibi amacına uygun kullanıldığı zaman zarar vermez. Cenab-ı Hak bizleri ahsen-i takvîm olarak yaratmış. Kendi irademizle, bilerek kendimizi esfel-i safiline atmamalıyız. “...Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.” Gönülleri hoşnut eden İlahi buyruğu asırlarca insanlara iki cihan saadetini bahsetmiş değerlerine sarılmalıyız.

“Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.”

Asrımızın her türlü hastalıklarına, kötülüklerine ve haramlarına karış Kur’an’ın ulvi manalarını deliller, hakikatler, işaretler ve zor sorulara cevaplar teşkil eden Risale-i Nurlar, gönülleri aydınlatan manevi tefsirler olarak internet sitelerinde bir “tık” kadar insanlara yakın. “İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz.”