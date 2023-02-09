"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Üç aylarda bir tatlı huzur

Muzaffer KARAHİSAR
09 Şubat 2023, Perşembe
Yaşlıların hayatında mübarek günler ve gecelerin önemli bir yeri vardır.

Özellikle üç aylar gelince manevi havanın huzur verici iklimi huzurevinin kadınlar katında hemen fark edilirdi. Yaşlı kadınların namaz, ibadet, oruçla karşıladıkları üç aylarda, dillerinden eksik etmedikleri zikir, tesbih dualarla şenlendirip, canlandırırlardı.  

Eli yüzü nurlu anneler, temiz elbiseleri, beyaz örtüleriyle parlayan yüzleri, seccade üstünde ellerindeki tesbihle manevi bir atmosferde ahiret hazırlığına başlarlar. Üç aylarda bol sevaplı sohbet ve ibadetlerle baki hayata hazırlanırlardı. Onların yaşadığı hayatın tecrübesi, görüp geçirdiği çileler, yokluklar, sıkıntılar, hüzünler, acılar ayrılıklar ruhlarını olgunlaştırmış dünyanın faniliklerini göstermiş. 

Yakınlarından ebediyete gidenler, baki bir âlemin yolcusu olduğu hep hatırlatmış. Gençlik, güzellik, evlat, servet gibi geçici zenginlikler bir rüya gibi avucundan uçtuğunu zaman ve şartlar göstermiş. Koruyup kolladığı, şefkat ve merhametle yetiştirdiği yavrular, yuvadan uzaklara diyar-ı gurbete gitmişler…  

Yaşlı bedenlerini riyadan uzak, sadece Rabbinin rızası için ibadete hasretmişler. Her biri Kur’an okurken, yaptıkları dua, niyaz, ezkar ve tefekkürle aldıkları manevi lezzetler, bakışlarındaki lahuti enginlikler, masum duruşlarıyla tecessüm etmiş yaşlı bir meleği andırırlar. O hali görenler, bir maneviyat ehlinin, ehl-i kalp bir velinin, bir mürşidin huzurundaymış gibi huşu bulur, huzur duyar, feyiz alırlar.

Kendine yakın hissettiği ve samimiyetine inandığı insanlara kalbini açarlar, göz yaşlarıyla içini dökerler. Yılların kazandırdığı tecrübelerle tavsiye ve nasihatler eder, istikameti gösterirler. Bir selam, güler yüzle ziyaret ve ruh halini, derdini anlamak, kederini paylaşmak onları memnun eder, ferahlatır. Bunun aksini bir yazıda: “Bu dünyada gönlünü açacak bir muhatap olmadığı zaman, o çatının altından gecenin sessizliğiyle arş-ı âlâya Rahmet-i İlahiye yükselen nice ibadetler, zikirler, arzular, niyazlar vardır, bilinmez…” demiştim.

Peygamber Efendimizin (asm) “Ahirzamanda, ihtiyar kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz.” Bediüzzaman, Hadis-i Şerifi izah ederken “Evet, ihtiyar kadınlar fıtraten zaife ve hassas ve şefkatli olmalarından, herkesten ziyade dindeki teselli ve nura muhtaç olduğu gibi…” dinimizin insan fıtratına, hassas ruhlara verdiği teselli, iltifat, rahmet ve ahiret müjdesine yaşlı kadınların mazhar olmasıyla daha çok ibadete, zikre, duaya, marifete ve muhabbete teşvik ettiği ifade ve izah edilmiş.

Nehirlerin akıp gittiği gibi geçen zaman, dünya hanının bekleme salonunda ahirete hazırlanan kadın ve erkek yolculardan ömrü hitam bulanları birer birer alıp götürdü. Hala görüştüğüm huzurevi yaşlısı Orhan Amca’nın 18 yıldır üç aylar orucu tutması hoşuma gider, özenir ve gıpta ederdim. Onun örnek davranışı, istikameti, ihlâsı bizlere de numune-i imtisal oldu.

Hayatının içinde yolu huzurevine uğrayan yaşlı insanların varlıklarında her zaman “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.” düsturuyla güzel, latif, tatlı hatıralar, bu kubbede hoş bir sada olarak kaldı. Tedai efkârla bezen hayalimize misafir olmaları, bir anlık sevinç, tebessüm ve duaya vesile olurlar.

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yürekleri ısıtan, insanımızın halini yansıtan üç küçük hikaye...

    Başkan iki hafta önce uyarmış

    Havadan gıda ikmali yapılmalı

    Karamollaoğlu: OHAL sansür aracı olmasın - Gün, topyekûn seferberlik günüdür

    SPK: Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu

    ''Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam’ı çağırdım siz geldiniz''

    Kurumlar engelleniyor

    Depremde tek adam rejimi de çöktü

    AB Direktörü Hans Das: İki-üç gün çok hayati, çok kritik

    Prof. Dr. Alaaddin Başar vefat etti

    DHA Hatay muhabiri ailesiyle birlikte vefat etti

    Türkiye'deki depremzedeler için Azerbaycan hastanelerinde 2 bin yatak ayrıldı

    Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'tan Charlie Hebdo alçaklığına anlamlı cevap

    AKUT: Eğitimsiz gönüllüler ve yalan ihbarlar müdahaleleri sekteye uğratıyor

    Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib'den tüm dünyaya depremzedelere yardım çağrısı

    Afetzede öğrencilere yönelik alınan yeni kararlar açıklandı

    Twitter yetkilileriyle toplantı yapıldı

    ABD Savunma Bakanlığı: George HW Bush uçak gemisi deprem bölgesine yardım için Türkiye’ye gidiyor

    10 ili etkileyen büyük depremde 3. gün: 9057 kişi vefat etti, 52979 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    40 saat sonra ilan edilen OHAL’in hedefi ne?
    Osman ZENGİN

    Ali Demir ve Serpil Üzmez’e, Allah rahmet eylesin…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gaflette yakalayan depremler
    Risale-i Nur'dan

    Bir kısım hatalar arzı hiddete getiriyor
    Cevher İLHAN

    İktidar enkaz altında
    Ali FERŞADOĞLU

    Hepimiz suçlu değil miyiz?
    Mikail YAPRAK

    Deprem dersleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şüphe kası ve kalp pası
    Süleyman KÖSMENE

    Depremi önceden keşfetmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.