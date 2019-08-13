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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Bayramı gerçek bayram bilerek yaşamak

13 Ağustos 2019, Salı
Sizler bu yazıyı okurken Mübarek Kurban Bayramının üçüncü gününü yaşıyor olacaksınız.

Ama gerçek mü’minler için “Bayramlar” günübirlik hadisler asla değildir. Manevî boyutu ezelden ebede giden Yaratan ve yaratılan arasındaki en önemli ve anlamlı olan kopmaz bir teslimiyet, saadet ve tatminiyetin bağı ve neticesidir. İşte şu satırlar o hakikati terennüm ediyor:

“Mevlâ bizi affede Bayram o bayram olur

Cürm ü hatalar gide Bayram o bayram olur

İslam yeniden doğa Bayram o bayram olur

Işık zulmeti boğa Bayram o bayram olur.”

Bir başka anlamlı gönül ifadesi ise;

“Can bula cananını,

 Bayram ol bayram ola.

 Kul bula sultanını;

 Bayram ol bayram ola”. 

 Şeklindedir.

Asrın gönül sultanının o büyük ufkuna şahitlik eden şu ifadeleri de not düşelim;

“Aziz, sıddık, fedakâr kardeşlerim, Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım, vârislerim olan Medresetü’z-Zehra erkânları benim bedelime hem kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan Müslüman’ı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın ve Kur’ân-ı Hakîmin kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur’ân-ı Hakîmin, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de, bu gelen bayramını tebrikle beraber, Medresetü’z-Zehranın ve bütün Nur talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurların neşriyatına çalışmalarını… Hacıların o kudsî farizayı ve din-i İslâmın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Hasta kardeşiniz Said Nursî (Emirdağ Lahikası 336)

Başta Müslüman ülkelerin ileri seviyede ve her kademedeki idarecileri olmak üzere, yaşayan halkına, tüm Müslümanlara ve bizlere Cenabı Hak, tahkiki bir iman, halis ameller, rızasına uygun hizmet ve faaliyetlerle ile şuur, basiret, feraset, sadakat ve istikamet nasip etsin .(Amin)

Bayramların gafleti öteleyen, intibah ve teyakkuzu gerektiren en büyük zırhı da duadır.

Duâ; Üç harf kadar küçük. İçine her şeyi sığdırabilecek kadar büyük bir dünya. İçine sevdiklerimizi koyup, onların da bizleri koymasını sağlayabilir ve özellikle bu mübarek günlerde ismen anan ve anılan olabilirsek en bahtiyarlardan oluruz!

Mübarek Bayramlar, en büyük kucaklaşmanın harmanı ve meydanı olan anlardır.

Gerçek bayram; Kurban’da nefsini kurban etmektir.... Gerçek bayram; varsa kinini kurban etmektir... Gerçek bayram; Kurbanda nefretini kurban etmektir... Gerçek bayram; Kurban Bayramında sevgisizliği, ilgisizliği, bilgisizliği, ürkekliği, korkaklığı kurban edip yeni bir silkiniş hamlesine kalkmaktır... Yüreklerimize ebedi bayram mayası çalalım ki yüreklerimizde sonsuz sevgiler açsın...’’ Ya Rab! bizi kendine kul eyle yoksa abâd oluruz.Ağyâra kul eyleme berbâd oluruz.

Çiçek çiçeğe benzer ama gül başkadır, İnsan insana benzer ama dost başkadır, Gün güne benzer ama bayramlar başkadır. Eviniz huzurla, Yüreğiniz umutla dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum....

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