Bediüzzaman gerçeği ve insanlığa hediyeleri

Bu asra ve asırlara, iman konusu başta olmak üzere her konuda “insaniyet-i kübra olan İslâmiyet” hakikati esasıyla rehber ve yardımcı olan bir Bediüzzaman Said Nursî gerçeği ve damgası var.

O, ümmet, millet, bu vatan, dostları ve insanlık için daima şu temel esasları yaşamıştır. - Çözümü, müspet ve makul davranmayı tercih etmiştir. - Ders arkadaşlığını, kardeşliği, dost olmayı en halis, mânevî, sade bir makam olarak kabullenmiştir. - Devlet adamlarıyla kutuplaşmaya girmemiş, yapılan yanlışları ikaz etmiştir. - Duadaki hassasiyet ve devamlılığı, talebe, kardeş, dost çizgisinde hayat boyu devam ettirmiştir. - Ferd, aile, sosyal, siyasî, resmî hayat için tavsiyesi, hürriyet ve meşrutiyet olmuştur. - Ferdiyetçilik yerine, Kur’an ve sünnete uygun, “biz” anlayışının hakim olmasına çalışmıştır. - Fıtri şeriat kelâmî şeriat hakikatiyle, inanç dünyasında çok farklı bir ufuk açmıştır. - Hayatı boyunca, imana ters, insanlığın mahvına sebeb olan, yalan, hile, zulüm, anarşi ve tahribi asla tasvip etmemiştir. - Hayatı kendisine çekilmez edenlere karşı kin bağlamamış, bedduâ etmemiş, hidayet taleb etmiştir. - Hayatın imanla anlam kazanıp saadete dönüşeceğine inanmış, öyle yaşayıp, öyle de yorumlamıştır. - Hiç kimseyi “başkalaştırmaya” çalışmamış, Kur’an ve İslâm kardeşliğini esas almıştır. - Dayatma, tahakküm, zorlamalara asla taviz vermemiş, minnet altına girmemiş, boyun eğmemiştir. - İkaz, ihtar, müdafaa ve izahlarını adalet, hak, hukuk ve ispata dayandırmıştır. - İmanı olan herkesi “kardeş” kabullenerek, karşıdaki düşmanlık etse bile mukabele etmemeyi tercih etmiştir. - İmanî konuların mizansız, ölçüsüz mücadele tarzını asla tasvip etmemiştir. - İslâm adına manevi cihadın, ancak tebliğ ve irşadla olacağını ortaya koymuştur. - İslâm ve imandan asla taviz vermemiş, günahlar karşısında sağlam ve dik durmuştur. - Kasten örtülen ve yok edilmeye çalışılan elliden fazla şeair-i İslamiyeyi, yeniden hayata geçirmiştir. - Kitap ehline, Kur’ân-ı Kerim’deki; “Ancak en güzel yoldan mücadele edin. Yumuşaklıkla, delil ve ispat yoluyla Hakk’ı anlatın.” esasıyla bakmıştır. - Kur’an’ın mu’cizeliğine dikkati çekmiştir. - Muhabbet fedâisi olma anlayışıyla sevgi çiçeklerinin tohumlarını atmıştır. - Mukabelesiz hediye kabul etmemeyi düstur-u hayat edinmiştir. - Müsbet hareket prensibini şahsıyla sınırlamamış, ümmete ve insanlığa vasiyet etmiştir. - Müzakere kültüründe, itidâl-i dem ve müdavele-i efkâr (fikir alışverişi) tarzını ihtiyar etmiştir. Kavl-i leyyîn (yumuşak dil) onun hayat çizgisi ve vazgeçilmez üslûbu olmuştur. - Vatan sathını bir mektep yapma gayretinde olmuştur. - İhlâs ve Allah rızasını daima ön planda tutmuştur. - Resül-ü Ekrem’in (ASM) sünnetini şahsında zor şartlarda bizzat tatbik etmiştir. - Risale-i Nur hizmetleriyle meşguliyete çok büyük önem vermiştir. - Şahsına olan tenkitlere karşı münâkaşa ve kutuplaşmadan uzak durmuştur. - Şefkat, fedakârlık ve uhuvveti bir hayat tarzı olarak yaşayıp yaşatmayı prensip yapmıştır. - Telâşa, tehevvüre, tereddüde düşmemiştir. - Risâle-i Nur külliyatıyla, toplumun bütün sınıflarını muhatap almış ve kucaklamıştır. - İttihad-ı İslâm konuları onun en büyük hedefi olmuştur. - Zındıka komitesi ve muarızlara karşı daima teyakkuzda kalmış ve dikkat çekmiştir. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Amin.

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