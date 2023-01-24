Düşmanlığa düşman olmak

Eşrefi mahlukat olan insanın fıtratında ilahi bir hikmet olarak konulmuş olan adavet yani düşmanlık da var. İnsanın bu yaratılış hikmetindeki sırlı, ibretli, ilahî programın; nefis, şeytan, arkadaş ve çevre baskısıyla yanlış mecraya kayması zarar ve yıkımların sebebidir.
“Ahir zamanı yaşıyoruz!” Düşmanlık; haset, kin, husumet, makam ve mevki kavgalarıyla insanlığın yüz karası bir hal!
DÜŞMANLIĞIN BAZI ANA SEBEPLERİ:
· Ailede, kavga, boşanma, itaatsizlik,
· Akıl ve mantık dışılık.
· Bir insanın, birçok sevabını birtek günahla unutturma.
· Bir tür mizac sapması, gaflet ve tiryakilik.
· Fertte, hınç, kin, haset.
· Günah içinde, kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir vicdan azabı.
· İnanç zayıflığı, maneviyatı tam olarak kavrayıp yaşayamama.
· İnsanın ruhunda ızdırabın kaynağı, acı, elem ve azâp.
·Zındık ve tahribatçıların propagandaları.
· Kötü nefsin hatırına hizmet.
· Manevi değerlerdeki eksen kayması.
· Materyalizm, dinsiz felsefe.
· Mü’min kardeşine haksızlık.
· Rahmet-i İlâhiyeye bir zulüm ve tecavüz.
· Tevekkülsüz hayat.
· Toplumda, kin, öfke, terör, anarşinin kaynağı.
· Uhuvveti unutturması… vb
DÜŞMANLIĞI KISITLAMA ÇARELERİ:
Bu illet ve marazın çaresi İlâhî emir ve yasaklarda saklıdır ve vardır.
· Elde edilen ilim ve tecrübeyle, ihlâs, samimiyet, sabır, metanet, hakperestlik, adil düşünce ve tefekkürü sağlamak.
· Gıybet gibi şeylerle fenalıklara pirim vermemek.
· Hakikat noktasında, düşmanlığın sebebi olan fenalıkların, şer ve tahrip olduğundan başkasına tesir ve örnek olamayacağını idrak etmek.
· Kalpte yer tutan düşmanlığın, huzur, sağlık ve kurtuluş vesilesi olan değerleri kaybettiğini bilmek.
· Kusurların kendinde olduğuna da dikkat edip anlamak.
· Mânevi hayatın, Allah’a kulluğun ve ihlaslı ubudiyetin sıhhati, adâvet ve inatla sarsıldığının idraki içinde olmak. Akıl, kalp, ruhun fıtrat ve arzularıyla hareket etmek.
· Tevbe bir istiğfarla kusurunu bilmek, haksız olduğunu anlamak, adavetin şerrinden kurtulma vesilesidir.
· Yaratanın ilâhî programına uygun hareket etmek.
KAYNAKLAR:
(Hutbeyi Şamiye. 4 Kelime, 13. Lem’a, 13. İşaret. 3. Nokta, 28. Lem’a. 23. Nükte, Bediüzzaman Said Nursî)