Düşmanlığa düşman olmak

Eşrefi mahlukat olan insanın fıtratında ilahi bir hikmet olarak konulmuş olan adavet yani düşmanlık da var. İnsanın bu yaratılış hikmetindeki sırlı, ibretli, ilahî programın; nefis, şeytan, arkadaş ve çevre baskısıyla yanlış mecraya kayması zarar ve yıkımların sebebidir.

“Ahir zamanı yaşıyoruz!” Düşmanlık; haset, kin, husumet, makam ve mevki kavgalarıyla insanlığın yüz karası bir hal! DÜŞMANLIĞIN BAZI ANA SEBEPLERİ: · Ailede, kavga, boşanma, itaatsizlik, · Akıl ve mantık dışılık. · Bir insanın, birçok sevabını birtek günahla unutturma. · Bir tür mizac sapması, gaflet ve tiryakilik. · Fertte, hınç, kin, haset. · Günah içinde, kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir vicdan azabı. · İnanç zayıflığı, maneviyatı tam olarak kavrayıp yaşayamama. · İnsanın ruhunda ızdırabın kaynağı, acı, elem ve azâp. ·Zındık ve tahribatçıların propagandaları. · Kötü nefsin hatırına hizmet. · Manevi değerlerdeki eksen kayması. · Materyalizm, dinsiz felsefe. · Mü’min kardeşine haksızlık. · Rahmet-i İlâhiyeye bir zulüm ve tecavüz. · Tevekkülsüz hayat. · Toplumda, kin, öfke, terör, anarşinin kaynağı. · Uhuvveti unutturması… vb DÜŞMANLIĞI KISITLAMA ÇARELERİ: Bu illet ve marazın çaresi İlâhî emir ve yasaklarda saklıdır ve vardır. · Elde edilen ilim ve tecrübeyle, ihlâs, samimiyet, sabır, metanet, hakperestlik, adil düşünce ve tefekkürü sağlamak. · Gıybet gibi şeylerle fenalıklara pirim vermemek. · Hakikat noktasında, düşmanlığın sebebi olan fenalıkların, şer ve tahrip olduğundan başkasına tesir ve örnek olamayacağını idrak etmek. · Kalpte yer tutan düşmanlığın, huzur, sağlık ve kurtuluş vesilesi olan değerleri kaybettiğini bilmek. · Kusurların kendinde olduğuna da dikkat edip anlamak. · Mânevi hayatın, Allah’a kulluğun ve ihlaslı ubudiyetin sıhhati, adâvet ve inatla sarsıldığının idraki içinde olmak. Akıl, kalp, ruhun fıtrat ve arzularıyla hareket etmek. · Tevbe bir istiğfarla kusurunu bilmek, haksız olduğunu anlamak, adavetin şerrinden kurtulma vesilesidir. · Yaratanın ilâhî programına uygun hareket etmek. KAYNAKLAR: (Hutbeyi Şamiye. 4 Kelime, 13. Lem’a, 13. İşaret. 3. Nokta, 28. Lem’a. 23. Nükte, Bediüzzaman Said Nursî)

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