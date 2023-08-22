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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

En makbul güzel hediyeler

Nejat EREN
22 Ağustos 2023, Salı
İman, haysiyet, izzet, şefkat, muhabbet, dostluk, ittihad, ittifak gibi birçok his ve duyguları fıtratında taşıyan insanoğlu! Bütün bu büyük nimetleri ihsan eden Fatır-ı Hakimin emrinde kullandığı zaman “eşrefi mahlûkat” makamında olan insan!

Birlikte aynı ortam, aile, sosyal hayatta yaşadığı insan ve insanlardan hem beklentileri hem de muhataplarına verecekleri vardır.

TOPLUMUN DİNAMİĞİ AİLE ORTAMINDA

Ailenin, evin vakarı, hamisi, direği olan: Bir babaya uyan ve yakışan en güzel hediye “izzet”dir.

Şefkat kahramanı, hanenin “müdür-i dahilisi”, idarecisi, emanet bekçisi, maharetli ellerin sahibi bir anne için en güzel hediye “hürmettir.”

Ebeveynlerin evlâtlarını korumak ve sevgi ağacını yaşatmak için verecekleri en güzel hediye, “şefkattır.” Anne ve babalar için, hadisi Şerifle müjdelenen “Kalbin parçası, cennetin bir meyvesi olan “nikâhın” meyveleri olan “cananlar” için vazgeçilmez en güzel hediye, “çocuk terbiyesidir.”

Elmanın iki yarısından biri olan eşler arasındaki nezih, nazik, huzurun kaynağı olan en güzel hediye, “SEVGİDİR.”

TOPLUM HAYATINDA

Manevî ve gerçek manadaki, “dostlar” için en güzel hediye, “vefa duygusunun” yaşatılmasıdır. Eşrefi mahlûkat olan cemiyet ve toplumun asıl yapı taşı olan bir insan için en güzel hediye, insanlığa “hizmettir.”

Manevî atmosferde “mirasçı” olacak kadar yakın ve önemli olan “komşuluk ve komşular” için en güzel hediye, her türlü hali “paylaşıp dertleşmektir. Ahiret diyarı olan asıl vatana göçen mevtalara verilecek en güzel hediye, “duadır.”

İman edenler için “cennet bahçelerinden bir bahçe” imandan mahrum olanlar için “cehennem çukurlarından bir çukur” olacak kabir için en güzel hediye, “salih ameldir.”

Küçüklüğüyle beraber kâinattaki eşrefi mahlûkatı üzerinde taşıması sorumluluğuyla kâinat kadar önemli olan cismi küçük manası büyük “Dünya” için en güzel hediye, İslâmın emrettiği şekilde yaşanacak bir “insanlıktır.”

Gerçek vatan olan “Ahiret” hayatında asıl mükafat olacak en güzel hediye; karşılıksız, ihlâsla, Allah rızası için yapılan, “İYİLİKTİR.” Bütün mevcudat ve varlığımızın sebebi, ezel ve ebedin hakimi ve sahibi olan Allah (cc) için en güzel hediye halis bir “kulluktur.” Ümmet olmanın bahtiyarlığı ve sorumluluğu için en güzel hediye, “KUR’ÂN ve EHLİBEYT’E” hakkıyla ve halisane, “ittibadır.”

Bütün bunların yanında; Cenabı Hak’ka; dua, münacaat, niyet ve niyazımız:

İmanlı bir hayat, İbadetli bir gün, Dualı bir dil, Sağlıklı bir ömür, Bereketli bir kazanç,

Huzurlu bir yuva, Nurlu bir ruh ve kalbe sahip olup yaşayarak son nefeste imanla emaneti asıl sahibine iade etmektir.

Bir nur halesi olarak, ezelden ebede, kâinatı şenlendiren, varlıkları bereketlendiren, kavimleri feyizlendiren, ümmeti nurlandırıp, günahkârları umutlandıran, kâinatın baş tacı, mevcudatın sebebi vücudu, insanların efendisi gönüller sultanı, Hz. Muhammed’e (ASM) salat ve selâm olsun.

Resûlullah’ın sünneti seniyyesi: evlerimize, gönüllerimize, dünyamıza, çağımıza, başımıza taç ve rehber olsun! Amin.

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