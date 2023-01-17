Hizmette ümit ışıkları

Tüm insanlığı etkileyen pandemi döneminin menfiliklerinden yeni kurtulmaya çalışıyoruz.

Bu musibet her alanı ve bizim manevî hizmetlerimize de olumsuz olarak etkiledi. Bu aciz de malum sebeblerden dolayı, yirmi sekiz senedir sürdürdüğü yurt içi ve dışı hizmet gezilerini yapamıyordu. Çok şükür ki o sisli hava dağıldı. Yine şahs-i manevimiz, gazetemiz ve yayınlarımız için yollardayız.

2019 yılında Gebze’deki dostlarımızın tertip ettikleri bir yetişkinler okuma programının heyecanıyla başlayan bu seyahatler; zaman içinde, Antalya, İzmir ve Erzincan illerimizde gerçekleştirilmişti. Bu güzel faaliyet ev hizmet birçok gönülde ve beldede yankı yaptı, ma’kes buldu. Cemaatimize yeni ufuklar, aşk ve şevk getirdi.

Buna bağlı olarak geçen yılı sonunda, “YETİŞKİNLER OKUMA PROGRAMI” yine Gebze’de organize edilmişti. Burada üç günde, müzakereli ve tatmin edici dersler okundu.

Bu ders ve sohbetlerin heyecanıyla, Zonguldak, Çaycuma, Karadeniz Ereğlisi’ndeki dostları ziyaret ve derslerine katılmak nasip oldu. Bütün olumsuz şartlara rağmen cemaatimizin her yerde hizmetlerde aşk ve şevkle devam ettiklerini memnuniyetle gördük. Çok güzel bilgi ve hatıralarımız tazelendi.

Geçen hafta sonu Ankara’da, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen üniversiteli ve mezun genç kardeşimizle Aralık 2022’de Antalya’da yapmış oldukları ikinci gençlik şurasının değerlendirilmesini dinledik.

Antalya’da planlanmış hizmet projeleri ve planlarını bir aylık bir dönemde ne kadar güzel tatbik edilecek hale getirildiğini görmek gerçekten iftihar vesilesiydi. Yurdun her bölgesinden gelen değerli genç kardeşlerimizle dolu dolu iki gün hizmet faaliyetlerini, tatbikatlarını dinledik. Bütün bu güzel hizmet plan ve tatbikatını gören katılımcılar, genç kardeşlerimizin umut vaatlerine hayran kaldılar.

Dünya ve ülke gündemindeki farklı olayların, ekonomi, hukuksuzluk, adaletsizliğin menfi etkilerine rağmen, hizmete odaklanan bu gençlere sahip çıkmamız gerektiği kanaati herkeste ortak görüştü. İstikbale dönük güzel planlar ve proje faaliyetlerinin maddi manevî teşvik ve desteklenmesi elzem.

Ankara’dan Gebze’ye dönünce, Ali Demir Bey kardeşimiz ve bu programların değişmezlerinden Hamit ağabeyimizle Tekirdağ’a dört günlük “Yetişkinler okuma programına” katılmak üzere vasıl olduk.

Bu program, hafta içi olmasına rağmen mahalli katılımcılar bizi yalnız bırakmadı. Türkiye’nin gündeminde olan, adalet, hürriyet ve hukukun üstünlüğü ve vesayet konularına karşı çözüm olan “Eski Said Dönemi Eserlerinden, “HÜRRİYETE HİTAP” başlıklı konuyu üç gün boyunca müzakere etme fırsatımız oldu. Çok faydalandığımızı ifade edelim.

Müsait olan zamanlarımızı da çevre gezileriyle değerlendirdik. Bir akşam Çorlu ilçesinde ders ve sohbetimiz oldu. Karşılıklı soru-cevap, arzu ve istek gençlerin odaklandığı konulardı. Merhum, eski yönetim kurulu üyelerimizden Bekir İbiş ağabeyin kabrini ziyaret edip dualar ettik.

Son gün de Kırklareli ilimizdeki yılların hizmetkârlarını ziyaret edip hissiyat ve geleceğe dönük planlarımızı paylaştık. Yeni hizmet ufku ve faaliyetlerini karşılıklı olarak teyit ettik.

Son durağımız hizmetlerimizin merkezi İstanbul’du. Burada da çok değerli insanlarla buluşup derslere katıldık. Yirmi güne yakın bu uzun seyahatimde heyecan, aşk ve şevkim arttı. Cemaatimizin bu konuda aşk ve şevkinin devam ettiğini görme mutluluğunu bizzat yaşadım. Gençlerin kararlı ve istikrarlı hizmetlerine şahit oldum.

Netice olarak: Bin yıldır İslam’ın bayraktarlığını yapan bu vatan ve bu necip milletin evlatlarının sadakatleri devam ediyor. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimize odaklanacak hizmet faaliyetlerine daha fazla önem vermemiz gerektiğini vurgulamamız gerek. Bütün bu faaliyetler her bölgede sürdürülmelidir.

Gençlerimiz bize verdiği bu büyük müjde kumistana gitmemelidir. Her hizmet birimizde bu konu sahiplenmeli ve onların hizmete mensubiyet ve aidiyetleri sağlamlaştırılmalıdır. Bu da her bir şahsın sorumluluğu ve hizmette faal olmasıyla mümkündür.

Aşk ve şevkle Kudsî Hizmetlerde devam etmek dilek ve temennilerimle.