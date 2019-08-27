İnsanî değerler ve tarihe geçen meşhurlar

Tarihe mal olmuş insanları farklı kılan onların; fazilet, basiret, akıl, nezaket ve makuliyet noktasında normal insanlara göre önde olmalarıdır. Fıtrata uygun yaşayış, tavır, beyan ve ifadeleridir. Bu konuda; dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, diploma, zenginlik… vb gibi dünyevi noktalar değil, yaratılışın gereği olan hal ve tavırları ön planda tutmalarıdır.

Meşhurlardan, Hindistan’ın Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhanî lideri, Mahatma Gandhi’dir. Tarihe; “Gandhizm” olarak anılan bir iz bırakmıştır. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru ihtiva etmeyen direniş ile ilgili olan “Satyagraha felsefesinin” öncüsüdür. 2 Ekim 1869 da Hindistan’ın Porbandar şehrinde doğmuş, 30 Ocak 1948, tarihinde Yeni Delhi’de bir suikast sonucu vurularak öldürülmüştür.

Öldürülme sebebi de; 25 Ocak 1948’de dini bir törende, bundan sonraki toplantıya, kardeşliğin simgesi olarak, herkesin bir Müslüman’la gelmesi teklifine karşı çıkan radikal Hindular tarafından 30 Ocak 1948’de 500 kişinin katıldığı dua etkinliği esnasında Hindu bir gazeteci tarafından üç kurşunla öldürülmüştür.

Onun müspet hareket tarz ve yaşayışı kurşunlara hedef olduğu gün, kendisi “Budist” olmasına rağmen sevenlerine; “toplantıya kardeşliğin simgesi olarak bir “Müslüman” arkadaşla gelmesi” tavsiyesidir. Bu iyiliği canına mal olsa da o hâlâ bu unutulmaz, insanî, hakperest ve demokrat hatırasıyla yaşıyor! Fakat katilleri kimse anmıyor ve asla anmayacak!

Bu ünlü şahsiyet gerçek insan ve vicdan sahibleri için, çok anlamlı, ibret, ders ve faziletli şu sözleri insanlığa ve tarihe hediye bırakmıştır. Birlikte tefekkürle değerlendirmek dileğimle.

· En güzel gün: Bugündür.

· En kolay şey: Yanılmaktır.

· En büyük engel: Korkudur.

· En büyük yanlış: Vazgeçmektir.

· Bütün kötülüklerin temeli: Bencilliktir.

· En güzel oyalanma şekli: Çalışmaktır.

· En büyük çöküş: Ümitsizliktir.

· En iyi eğitmenler: Çocuklardır.

· Temel olan şey: İletişimdir.

· Seni en çok mutlu eden şey: Başkalarına faydalı olmaktır.

· En büyük sır: Ölümdür.

· En büyük kusur: Huysuzluktur.

· En tehlikeli kişi: Yalancıdır.

· En zararlı duygu: Kıskançlıktır.

· En güzel hediye: Bağışlamadır.

· En kısa yol: Düz (doğru) yoldur.

· En güçlü duygu: İç huzurdur.

· En iyi koruyucu: İyimserliktir.

· En gerekli kişiler: Ebeveyndir.

· Hayattaki en güzel şey: Sevmektir.

· Mutluluk; düşündüğün, söylediğin ve eylediğinin uyum içinde olmasıdır.

· Zayıflar hiçbir zaman affedemez, affedebilmek güçlülere mahsustur.

· Sevginin olduğu yerde hayat vardır.

Hayatın anlamını idrak edip onu sevenlerle paylaşmayı yaşayıp yaşatabilmek ve yaygınlaştırmak dilek ve temennisiyle.