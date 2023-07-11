İstikbale ümitle bakmak

Bu satırları Nur Hadimleri için çok mana ve hatıraları taşıyan Barla’daki Yeni Asya Sosyal Tesislerinden yazıyorum.

Mensup olmakla şeref duyduğumuz İslâmiyet hayata hayat katan ve esaslar manzumesi olan İlâhî son dindir. İnananlar için ümit; fıtraten insanca yaşama şiardır. Aksi olan ümitsizlik de bir kara basan, musibettir. Kalp, ruh, his dünyalarının hicran ve yıkımıdır. Rotasız yokluk alemlerine savrulmaktır.

Kâinatın yaratıcısı tarafından verilen en büyük nimet olan hayatı ve ona takılan bunca nimet ve lütufları inkâr manasına gelen ümitsizlikten uzak olmayı rabbim tüm inananlara ve dava arkadaşlarımıza nasip etsin. Amin Kur’an’ın ruha hayat veren o ulvî hükümleri, Hadis-i Şeriflerin insanlığa rehber olan tatbiki esasları ve asrın mu’cizevi Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un gönülleri tatmin eden o muazzam mantıki ve ilmî çözüm tespitleri; insanlığa şunu haykırıyor: “ASYA KIT’ASI VE İSLÂMİYETİN İSTİKBALİ PARLAK OLACAKTIR”

Neden? Çünkü:

“Hilkat ve yaratılışta hayır asıl, şer ise tebeidir, geçici ve ikinci derecededir.” diye müjde veriyor. (Muhakemat, Sh.63)

Zındıka komitelerinin, ümmet ve insanlığı ümitsizlik aşılama gayretlerine karşı İslâmiyet’in istikbalinin açık ve parlak olduğunun çok temelli delillerini geçen asrın başında yazılan “Muhakemat” eserinde bulunabilir. İslâmiyet güneşinin ana esaslarını muhatapları oradan alabilir. Bazıları.

· Asya’nın bahtını, İslâmiyet’in talihini açacak olan iki unsur: meşrutiyet ve şeriat-ı garrânın terbiyesindeki hürriyet.”

· Asya’yı daimi sefalette, başka yerleri hep refahta görme yanlışından çıkan: tam uyanma, teyakkuzdan ortaya çıkan gıpta, rekabet ve gizli kin.”

· Bedeviyetin, sade hayatın lâzımı olan temiz ve safi i fıtrat.”

· Bu zamanda maddeten gelişmeye bağlı olan i’lâ-yı kelimetullah.”

· Ecnebilerin içine ihtilâl veren, medeniyetlerini ihtiyarlatan hakiki medeniyetin güzelliklerinin günahlarına galip gelmesi.”

· Çalışmanın, sefahete kifayet etmemesi, yetmemesi.”

· Dinin, fazilet ve gerçek medeniyet prensiplerine uymayan sefahete müsaade etmemesi.”

· Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i kelimeye devam etme.”

· Hak dinin faziletinin, medeniyet; sefahet, müptezellik ve şehvete müsaade ve muvafakat etmemesi.

· İslâmiyetin, maarif, bilgi ve medeniyetle mücehhez olması.”

· Medeniyetin güzellikleri denilen emirlerin, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesi olması.” (Muhakemat, 9. mukaddeme, sh. 45/6 yeni: 66/8)

· Medeniyetin kanunu olan fikir alışverişi. Telâhuku efkâr.”

· Teşebbüs Cüretindeki fıtrî istidadın varlığı.”

· Zeminin özelliği olan itidal ve istikametli mizaç.”

· Zihinlerin zamanın nuruyla nurlanması.”

Bu ve buna benzer deliller ispat ediyor ki: “Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada İslâmın sadası olacaktır. İnşaallah.” Amanne ve saddaknâ! Bunun için ümitvarız. Bu aşk, şevke ve gayretin bütün ümemte ve insanlığın şiarı olmasını dua ve niyaz ediyoruz.