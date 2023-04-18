Mert bir dava adamı olarak Mehmet Kutlular (2)

C-ÇÖZÜM VE REHBERLİĞİ

Kutlular, tecrübe ve ferasetiyle ileriyi gören bir meziyete sahipti.

Kutlular, cemaat içinde yaşanan ihtilâflara karşı, hakiki “meşveret” sistemiyle çözüm arayan bir sistem adamıydı.

Kutlular, hizmet anlayış ze faaliyetlerinde istikrarlı ve istikametli tavizsiz çizgi takipçisiydi.

Kutlular, müdakkik, sabırlı, ferasetli ve dikkati bir feraset sahibiydi.

Kutlular, aykırı ve menfi sesleri ikna etmede mahirdi.

Kutlular, her hal ve durumda; “Doğru bildiğimi söylerim!” mertliğini hiç bırakmadı.

Kutlular, Yeni Asya Cemaatinin her derdine çözüm üreten kahramandı.

Ç- SİYASİ VE İCTİMAİ KONULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Kutlular, zındıka komitelerinin; Nurculuğu bitirmek, ilmî yönden onu çürütmek, etkisini azaltmak ve halkın nazarından düşürmek üzere toplanan “Nurculukla Mücadele Komitesi” adı altında oluşturulan komiteyle mücadele etmek Risale-i Nurlardaki fikir ve düşüncelerin neşredilmesi ve doğruları duyurmak açısından gazete ve neşriyatın önemine inanan bir yayıncıydı.

Kutlular, dünyevî hedefleri olan, belirli bir yere gelmek isteyen ve kendilerinde farklı bir değer gören birtakım insanların bedel ödememek ve yöneticilerle iyi geçinmek için Nurculuk sıfatından uzak durmaya çalışmalarının doğru olmadığını açıklayan bir yorumcuydu.

Kutlular, siyasete girmesi konusundaki cazip teklifleri reddetmişti. Üstadı Said Nursi’nin demokratlara sahip çıkmasını, “ehven-i şer” anlayışının bir tezahürü olarak değerlendirmekteydi. ” Duruşumuzdan hiç taviz vermedik” diyordu. Her zaman demokrasiye olan bağlılığını, hürriyetçi parlamenter rejimi desteklediğini ve Türkiye’nin AB’ye girmesini istediğini cemaat namına ilan edendi.

Kutlular, Üstadının “yüksek siyasetinin” Risale-i Nur’da yer aldığı şekliyle her fırsatta anlatmak, onu yaymaya çalışmak siyasetle uğraşmaktan daha doğru bir hareket tarzıydı.

Kutlular’ın, dinin siyasete alet edilmesine asla tahammülü yoktu. Siyasi tercih noktasında demokrat misyondan asla taviz vermemişti. Milletvekilliğinin kendisinden çok şey alıp götüreceği, Nur talebeliğinin yüz milletvekilliğinden daha fazla hizmete vesile olduğuna inanan fedakârdı.

Kutlular, Risale-i Nur prensipleri doğrultusunda, siyaseten hürriyetçi parlamenter sistemi savunan, çoğulculuğu, gerçek anlamıyla hürriyeti, adaleti ve hukuku sadece kendileri için değil, bütün insanlık için istediklerini izah eden fikir adamıydı.

Kutlular, 27 Mayıs ve bütün ihtilâllerin önemli ve büyük bir olay olduğunu, bu kanunsuzlukların İslâmî gelişmenin önü tıkayıp, tahrip ettiğini ve buna açıktan karşı çıkanların sadece Nur talebeleri olduğunu iftiharla söyleyendir.

Kutlular, İslâm’ın demokrasinin âlâsını getirdiğini ifade eden, aynı zamanda Avrupa Birliği’ni savunan bir demokrasi taraftarıydı.

Kutlular, devletin görevinin, herkese eşit davranmak ve hukuki mesafede durmak olduğunu cesurca beyan eden hürriyet savunucusuydu.

Kutlular, siyasi noktada Demokratik olmayan bütün oluşumlara şiddetle karşıydı. Her türlü haksız ve kanunsuz davranışları asla tasvip etmemişti. Darbe taraftarlarına ve darbecilere ağır eleştirilerde bulunmaktan kaçınmamıştı. Sokak kavga ve gürültülere asla müspet bakmadı.