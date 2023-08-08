Risale-i Nur ve Barla

Bir mübarek Cuma gününde, “Ehl-i îmanın manevî imdadına gönderilen RİSALE-İ NUR külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezde,“

“Millet-i İslamiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’an’dan gelen bir hidayet nûrunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldede.”

“Rahmet-i İlahiyenin ve ihsan-ı Rabbanînin ve lûtf u Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslam milletinin evlatları ve alem-i İslam hakkında, hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin lemean ettiği bahtiyar mekân, BARLA’DA!”

Kahraman nur fedaileri beş gün boyunca, yazarlarıyla, Yönetimiyle, vakıf temsilcileriyle, akademisyenleriyle, esnafı, memuru, emeklisi, hülâsa her kademedeki hadimleriyle, yüz kişilik bir grupla çok değerli ve semereli bir faaliyet yaptılar.

Kur’an nurlarının kimlere, nasıl, hangi usul ve metotlarla anlatılması lâzım geldiğini aslına uygun olarak birlikte müzakere ettiler. İnşallah bunların neticeleri cemaat arasında dikkatlice takip ve tatbik edilecek ve ilim dünyasına mal olacaktır.

Çünkü; camianın beklentileri var, çözüm ve cevap bulunması gerekiyor. Milletin ihtiyacı var, yol gösterilip yardım edilmesi sorumluluğu var. Ümmetin zorluğu var, çözüm ve çıkış arıyor.

İnsanlığın çok büyük problemleri söz konusu. Bütün bu sebepler ve daha ötesi için; Nur talebeleri için çok önemi ve kıymeti olan, Risale-i Nur’un yazılmasına vesile olan Barla gibi mübarek bir mekânda, 28 Temmuz 2023, 2 Ağustos 2023 tarihlerinde, Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesislerinde, “RİSALE-İ NÛR OKUMA ANLAMA VE ANLATMA“ manasında bir ilk diyebileceğimiz güzel bir program icra edildi.

Bu program; çok yönleriyle verimli ve semeradar neticelere vesile olmuştur. Programa katılan değerli katılımcıların genel kanaati budur. Çünkü:

· Böyle zor bir zamanda, zor şartlara rağmen, fedakarlık gösterip yurdun dört köşesinden bu programa katılan herkesi candan ve gönülden tebrik ediyorum.

· Hergün sabah saat 08.30’dan akşam 22.30’a kadar sadece namaz ve yemek molasının dışında herhangi bir boşluk olmadan, -YAZIN SICAKLIĞINA RAĞMEN- disiplinli ve ciddi çalışan bütün katılımcılar her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerini bu üstün gayretleri için bütün kalbimle tebrik ediyorum.

· Programa katılan 21 gencimiz ve vakıf temsilcisi kardeşlerimizi özellikle tebrik ediyorum.

· Bizlere fedakarca her türlü hizmeti sunan tesis personelini tebrik ve teşekkür ediyorum.

· Katılımcıların, uzmanların bilgilendirme ve rehberliğine ciddi manada uyma ve icra etmelerini takdir ve tebrik ediyorum.

· Bu program ve çalışmanın “ŞAHS-I MANEVİMİZ”, millet, ümmet ve insanlık için bir çekirdek ve yeni bir başlangıç olduğu ümidindeyim.

· Netice olarak: çok verimli ve semereli bir çalışma yapıldığı kanaatindeyim. Emsali programların kesintisiz ve devamlı olması dua ve temennilerimi paylaşmak istiyorum.

Yeni ve semeradar programlarda buluşmak ümit ve temennisiyle.