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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Sıkıntılara karşı teselliler

Nejat EREN
06 Haziran 2023, Salı
Ahir zamanın çok farklı sıkıntı, musibet ve belâları var. Aklı başında olanlar için bütün bunlar Allah’ın takdirindedir. Bunları manevî ve maddi olanlar diye ikiye ayırmak mümkün.

Manevî olanlar: stres, bunalım, karamsarlık, tatminsizlik, travma, bağımlılık vb. psikolojik hastalıklar ve benzerleridir.

Maddi olanları da: para, ücret yetersizliği, mala olan hırs, çevreye olan öfke, geçimsizlik, şöhret ve makam sevdası vb. adlandırılabilir.

Bütün bunlar çözüm bekleyen dertler. Sağlıklı çözüm doğru adreslerdedir. Derdi veren Allah dermanını da vermiştir. Mühim olan o doğru yol ve adresi bulmaktır.

Doğru adrese örnek, “Asr-ı Saadet Modelidir.” Hz. Peygamber zamanında Medine’ye gelen yabancı doktor, sahabelerde hastalık olmadığını keşfetmiş. Sebeblerini araştırınca, Hz. Peygamberin öğüt ve tavsiyeleriyle yaşandığını tespit etmiş. Birkaç ay sonra da, “burada bana iş olmaz” diyerek orayı terk etmiştir.

Tarihe geçen İslâm doktorları -başta İbn-i Sina olmak üzere- bu konuda cihana örnek olmuşlardır. Zamanımızda ise bu konuda güvenilir kaynak, asrın müfessiri Üstad Bediüzzaman’dır. Çetin şartlarda talebelerine yaptığı tavsiye ve tespitler, Kur’anî ve sünnete uygundur. Hâlâ geçerli ve kalıcıdır.

”Medrese-i Nuriye” adını verdiği hapis musibetleri başta olmak üzere talebelerine tavsiyeleri manidardır. Bunun içindir ki binlerce, yüzbinlerce insan kendi içinde ve toplumla barışık bir hayat sürüp bu musibet ve belâlardan en az zararla kurtulmuş. Şu teselli verici ifadeler bu sağlıklı hayatın gerçekleridir:

Haklarında zahmetin rahmete dönüşmesi.

Kader adâleti içinde rızâ ve teslimle mükellef olmaları!

İnâyet-i hâssanın Nurcular hakkında hususiyeti olması.

Geçici olmasından zevâlinde (kaybolmasında) lezzetin varlığı.

Ehemmiyetli sevaplar kazanmaları.

Vazife-i İlâhiyeye karışmamaları.

En şiddetli hücumda en az meşakkat ve küçük yaralarla kurtulmaları.

Sâir (diğer) musibetzedelere nisbeten çok derece hafif geçirmeleri.

Nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihandan çıkan yüksek ilânatın te’siratındaki sürur (neşenin) olması. (TULUAT, ESKİ SAİD DÖNEMİ ESERLERİ.)

Maddî, mânevî sıkıntıdan nefsin mahzuniyetinin kardeşlerin birisiyle görüşmenin zahmet ve meşakkatin on mislini çekmeden ucuz olduğu.

Eski zamandaki gibi Nur talebelerinin de, müsait olan Medrese-i Yusufiyede toplanma sıkıntı ve meşakkatinin ehemmiyeti olmadığı.

Eski hapislerde zayıf kardeşlerin usanıp daire-i Nuriyeden çekinmelerinin büyük zarar olduğu ama Nurlara zarar gelmediği. Onların yerine daha metin, daha muhlislerin meydana çıktıkları.

Dünyanın bu imtihanları geçici olup, çabuk gittiği; sevaplarını, meyvelerini verdiği. İnâyet-i İlâhiyeye itimad edip sabır içinde şükretmeleri. (ŞUALAR 14. ŞUA) gibi birçok olay ve netice!

Böylece bir asra yakındır devam eden bir sahabe davası! Sıkıntısız, imanlı, moralli aşk ve şevk dolu gün ve anlar geçirmeniz dilek ve temennilerimle.

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