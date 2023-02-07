Siyaset, Risale-i Nur’daki şefkat sırları

Nur Hareketi, Nurculuk; “Sahabe mesleği” olarak bilinir.

Ahir zamanda insanlığın her türlü sıkıntı ve problemlerine çare sunan vehbi ilmin adıdır. Ana amaç ve prensipleri: “acz, fakr, şefkat ve tefekkürdür. Bu dört ana unsurdan biri olan, “Risale-i Nur’daki şefkat, hakikat, hak, bizi siyasetten men etmiş.” gerçeği var. (Tarihçe-i Hayat, sh.441)

Bazı kafalarda karşılık bulmayan: “siyaset- Nurculuk” alakası bu davanın hakikat mesleği olduğu ve özüne vakıf olamamadan kaynaklanıyor. Nurcuların, bu ülkenin vatandaşı olarak siyasette Demokratlardan yana oy tercihleri vardır. Ama dünyevilikle şirazeden çıkmış olan bir siyasetin tarafı, muhalifi, ögesi olamazlar! “Şefkatin Nurcuları aktif siyasetten men etme.” hakikatinin özündeki akılcı, makul yolun gerekçeleri şunlardır.

Dünya ve ülkemizde farklı kulvarlara savrulan ve kirlenen “menfaate dayalı gaddar siyasete” yeltenmenin, tarafgirliğin, menfaatine kapılmanın ve yanlış tercihlerin zararlarının izahı var. Çünkü Risale-i Nur talebeleri bu tür siyasete bulaşırlarsa:

“Masumlar belâya düşerler; onlara zulmetmiş olurlar.”

Fırtınalı, gaddar medeniyetin tesirindeki böyle bir asırda, zulüm ve gaddarlığa ortak olunur.

Gaddar medeniyet, insanları hodgâm, eneli, egolu yaptığından dolayı günahlara mani olunamaz.

Mevcut şartlarda, unsuriyet, ırkçılık, etnik köken ve asabiyetin menfiliklerinden kurtulmak çok zordur.

Harplerden gelen askeri baskıların varlığı inkâr edilemez. Bunu dikkate almak gerekir.

İnanç noksanlığının sebeb olduğu dalâlet ve merhametsizlik gözden uzak tutulamaz.

Şiddetli zulüm ve istibdadın her sahada hakimiyetini sürdürdüğünü inkâr edemeyiz.

Bu tespitlere karşı çözüm:

Ehl-i hak, hakkını maddiye kuvvetle müdafaa edemez! Ederse, zulme ortak olur, tarafgirlikle çok masumların canını yakar. Netice de mağlûp olurlar.

Menfi hissiyatlarla hareket ve taarruzun neticesi, bir-iki adamın hatası yüzünden yirmi otuz adamı perişanlığıdır.

Ehl-i hak, hak ve adalet için, vuranı vursa, zarara karşı kazancı bir, zarar bin olur.

Hakkı savununlar, zalimlere karşı; “misliyle karşılık” verme zalimane düsturuyla davranırlarsa, birkaç kişinin hatasıyla yirmi-otuz masumları ezmeleri, hak namına dehşetli bir haksızlıktır.

Nur Talebelerinin Kur’ân’ın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçınmalarının gerçek hikmeti ve sebebi bunlardır.

Yoksa, Nur talebeleri var olan kuvvetleriyle, haklarını mükemmel müdafaa edebilirler.

Her şeyin geçici olması, ölüm, kabir gibi gerçekler, zahmetleri rahmete çevirme inancıyla Nur Talebelerini, sabır, şükür ve tevekkül ediyorlar.

Bütün bunlar zarar gibi görünse de, dava inancıyla, zorla suskunluğu bozdurmak ise, insafa, adalete, vatan ve millet sevgisine zıt ve muhaliftir.

Netice, Toplumun, hükûmetin, siyasetçilerin, idarecilerin, emniyet kuvvetleri ve adliyenin Nurcularla uğraşacak hiçbir gerekçeleri olamaz.

Zındıka komiteleri, maddeciler, gizli şeytanların taassubu, kamuoyunu, resmî memurları aldatma, vehimleri boşunadır. Algı operasyonlarına dikkat!

Nur talebeleri: Kur’ân’ın kuvvetiyle, Allah’ın inayetiyle meşru dairede hareket ederek, bütün karanlık oyun ve tuzakçılara karşı teslim-i silâh etmemeleri gerekiyor vesselâm.

Kaynak: Tarihçe-i Hayat, s. 441