Tahribata karşı tamir yolları

Dünya durdukça, insanlar yaşadıkça, hayat devam ettikçe insanlığın önünde duran iki çok önemli cereyan ve gerçek var olduğunu düşünüyorum.

BİRİSİ; hayır, hasenat, sevap, sıdk, doğruluk, itimat, sadakat, adalet, hukuk, nezaket, çözümdür.

İKİNCİSİ; anarşi, küfür, inat, kin, dikta, tahribat, yıkım, kötülük, zulüm ve hıyanettir.

Birinci yolun temsilcileri; Allah’ın elçileri ve Îlâhî kitaplarıdır. Takip eden varisleri de Allah dostları aktablar, evliyalar, ulemalar, alimler, müctehidler, manevi kanaat önderleridir.

İkinci yolun temsilcileri; Hz. Adem’in (AS) oğlu Kabil’den başlayan menfîlikleri, maalesef, Firavunlar, Nemrutlardır. Ve onların varisleri de: Deccâller, Süfyanlar, Şeddadlar, zındıka komiteleri, materyalist felsefe ve ateist gruplardır.

Melek ve cinnilerden farklı bir fıtratta yaratılan insanın imtihan sırrı gereği tahribat ve yıkıcılığa karşı ağır vebal ve sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun gereği olan, Allah’a kulluk ve tevekkül manevî değerlere olan sadakat, sabır ve tahammül, çözüm, çare ve tamirciliği gerektirir. “Ettahribü eshel” tahrip kolaydır, sırrına karşı tamirci olmak ve müspette kalmak elbette zordur ama insan olmanın imtihan sırrının da bir gereğidir.

Kur’an-ı Kerim’de, hadisi şeriflerde ve insanlık tarihinde bütün bunların çok ibretli olaylar, örnekler, hükümleri ve hikâyeleri uzun ve boyutlu anlatılmaktadır. Tahribatçı anarşist ruhlu insan ve grupların ehl-i imana vereceği zararlar ancak Kur'ân nuruyla durdurulabilir.

İnsanlık, “Kur'ân dersini dinleyip birleşmezse; kendini mahvedecek belâ ve musibetlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir." Kurtuluş reçetesi ve çare; ancak Kur'ân'ın nurundadır.

Bu asırda Risale-i Nurlar, her olumsuzluğa karşı Kur’an’dan çıkarılan insanı tesirli bir marifet caddesine götüren nurlar vardır. Bin seneden beri Kur'ân ve iman aleyhine sürdürülen menfi ceryanlara karşı çözüm üreten bir tefsirdir Risale-i Nur.

İmanın özüne olan saldırılara karşı hadsiz tahşidata ihtiyaç olduğu için Risale-i Nur iman üzerine tahşidât yapmıştır. Hakîmene irşad, İlâhî kanunlara uygun hareket, isabetli hizmet bu asırda Risale-i Nur'un tarzıyla olacağı çok tecrübelerle tecrübe edilmiş ve kabul görmüştür.

Bunun da sağlam ve isabetli yolu, ancak şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) ile âmil ve sünnet-i Ahmediye’ye (a.s.m.) sarılmakla olur. Ülke ve dünyada yaşanan manevi ve dünyevî musibet ve belâlar anlayanlar için bir ilâhî ikazdır.

Erkân-ı imaniyeden olan kadere tevilsiz iman edip kabullenmek bir fazilettir. İstiğfar, Allah'a iltica ve Sünnet-i Seniyeyi kabul ve tatbikat kurtuluş için bir yoldur.

Cismi küçük, zulmü, ayıbı büyük biçare insanın kâinatın hiddetinden, mahlûkatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulması ancak Kur'ân-ı Hakîmin daire-i kudsiyesine girmekle mümkün olacaktır.

Cenab-ı Hak asrın dehşetinden, nefislerimizin hile ve aldatmacalarından ve şeytanların tuzaklarından muhafaza etsin.