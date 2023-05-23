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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Zorluklara karşı irade ortaya koyma

Nejat EREN
23 Mayıs 2023, Salı
Hikmet diyarı olan bu fani hayatın sırlı kodları: “Yaş ve kuru ne varsa” bütün kâinat olayları Kur’an’ı Kerimdedir. Hadis-i Nebevilerde de insanlığın dünya ve ahiret hayatının bütün sırları ile ilgili izahları vardır.

Hayat bu ilâhî pusula ve yol haritasına göre tanzim edilirse katlanılabilir. Aksi; ızdırap, acı ve öfkedir. Tahkiki iman sahipleri ve dava adamlarına düşen sorumluluk ise, imtihan sırrı gereği, “Çileyi kendine gıda bilmektir!” Külfete katlanmaktır. Müspette kalmak! Menfiye pirim vermemektir.

Hikmeti bu hayatta bilinmeyecek olan sırlı olaylar vardır. Onlar, ahiret yurdunda ezel ve ebed sultanı ve hâkimi olan Cenab-ı Hak tarafından açıklanacaktır. Ahirete saklanan o sırları oraya bırakıp yaşadığımız bu hayattaki olaylara karşı duruşumuza bakalım.

İman ve aklın gereği bu dünya işlerinde insana düşenler vardır. Bazı duruşlara birlikte kısaca göz atalım:

· Bahaneye karşı; hizmet ve gayrete odaklanma,

· Baskıya karşı; demokratik hakla ve karşı koyma,

· Cahilliğe karşı, ilim, irfan, ahlâk ve samimiyetle izahta bulunma,

· Çileye karşı; katlanma, tevekkül, teslimiyet ve sabırla dayanma,

· Haksız suçlama ve iftiralara karşı; makuliyet ve hakiki delillerle savunma,

· Hileye karşı; sıdktan, doğruluktan ayrılmadan istikamette kalma,

· İhanete karşı; kendinden emin, savunma, Allah’a sığınma,

· Kanunsuzluğa karşı; adalet, ispat, hak, meşruiyetten ve hukuktan ayrılmama,

· Kıtlığa karşı; iktisat, kanaat ve bereketle mukabele etme,

· Korkuya karşı; cesaret, ciddiyet, vakar ve mertlikle tereddütsüz durma,

· Mağduriyete karşı; sabır, teenni ve tevekkülle mukabele etme,

· Mahrumiyete karşı; tevekkül, sabır, şahsi kusurun itirafıyla dayanma,

· Meşakkate karşı; yılmadan, cesaret ve gayretle direnme,

· Savrulmaya karşı; dik duruş, metanet, çözüm ve dirayet ortaya koyma,

· Vefasızlığa karşı; metanet, ibret, ders alma, hakta sabit kalma,

· Yalancılığa karşı; Sıdktan ayrılmama, hakta sebatta kalma,

· Yıldırmaya karşı; dik ve cesur durma, itidali kaybetmeme ve medeni cesaretten kopmama,

· Zorbalığa karşı; sabırlı haykırış, vicdanlı direnç, insaflı beyan ve ifadeyle sabretme,

· Zulme karşı; Kur’anî beyanlarla haykırış, zalime zulmünü ihtar! Dua ile yaratana sığınma!

Aciz aklımız, nefsi kusurlarımız ve ihatasızlığımızla, hikmetini bilmediğimiz menfi ve olumsuzluk gibi görünen zahiri olaylara karşı; her şeye rağmen, Kur’an ve sünnet hükümleriyle hareket etme, asrın manevî tefsiri Risale-i Nurların metot ve tarzıyla yaşayıp yaşatma dilek, dua ve temennilerimle. 

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