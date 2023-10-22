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22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Konya’da uhuvvet buluşması

Nurbanu Demiral
22 Ekim 2023, Pazar
Yeni Asya Ereğli hanım okuyucuları olarak, Ereğli’den Konya’ya gerçekleştirdiğimiz uhuvvet yolculuğunun mutluğunu yaşadık geçen hafta sonu.

Önce Mevlana Hazretlerini ziyaret ettik. Aklımıza Üstadımızın; “Hz. Mevlana, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlana zamanında gelseydim, Mesnevi’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevi tarzındaydı, şimdi Risale-i Nur tarzındadır” sözleri gelmezse olmazdı tabii ki. Ardından Bediüzzaman Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz uhuvvet ziyareti sabah kahvaltısı ile başladı. Programda Ereğli ve Konya’nın şefkat kahramanları birbirleri ile tanışıp, sohbet ederek uhuvveti pekiştirdiler. “Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki: Gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet san’atkârane bir teşhirgâh …” ilaahir satırlarını hatırlatan güzel bir kahvaltının ardından Tuba Işın kardeşimizin sunduğu semineri dinledik. Seminer konusu lahikaların ehemmiyeti idi. 

Bu lâhika mektupları -ki Yirmi Yedinci Mektuptur- Risale-i Nur’un ilk telifiyle başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla’da telif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifâza ettiklerinde, hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını, bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstada mektuplarla takdim etmişler, bazı müşkülâtlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazret-i Üstadın, hem talebelerin mektupları ile Barla, Kastamonu ve Emirdağ lâhika mektupları vücuda gelmiştir. 

Özellikle Zübeyir Gündüzalp’in lahikalar hakkındaki şu sözleri gayet manidardır: “İmanî bahisleri okuyanlar, ehl-i takva ve ehl-i salâhat olur. Müdafaaları okuyanlar, dâvâsının müdafaasıyla mücehhez olur. Lâhikaları okuyanlar, hadiseler karşısında nasıl hatt-ı harekette bulunacaklarını lâhikalardan öğrenirler. Risâle-i Nur Talebesi; imanî bahisleri okur, ehl-i salât ve takva olur, fakat başka cereyanlara aldanabilir. Eğer, meslek ve meşrebe dair mevzuları, lâhikaları okursa, aldanmaz.” 

Verilen namaz arasından sonra Hatice ablamızdan da ‘’Risale-i Nur’da çocuk eğitimi ve terbiyesi‘’ konulu ikinci seminerini dinledik. Öncelikle insanı tanıtırken; “İnsan ise, dünyaya gelişinde, herşeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil; hattâ yirmi senede tamamen şerâit-i hayatı öğrenemiyor. Belki âhir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç, hem gayet âciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip, bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. On beş senede ancak zarar ve menfaati fark eder; hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle, ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir. Demek ki, insanın vazife-i fıtriyesi, taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir, gibi ifadeler ile daldığımız düşünce dünyası, insana asıl vazifesini sorgulatırken en mükemmel cevabı yine şu satırlarda bulduk ki; “İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır.’’

Çocuklara ulum-u aliye derslerinden önce elifbanın okutulmasını gerektiğinden bahsedilirken yine Peygamber Efendimizin ‘çocuğu olan onunla çocuklaşsın” sözlerini hatırlatarak öğretiniz fakat sert davranmayınız gibi çocuk eğitimi ile ilgili diğer hadislere de vurgu yapıldı.

Gezimiz tefekküri amaçla yapılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyareti ile son buldu. Yeni Asya Ereğli okuyucuları adına bütün kardeşlerimize selam eder, Konyalı kardeşlerimize teşekkürü borç biliriz. Sizleri de Ereğlimize bekleriz. 

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