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17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Babamın ardından...

Nurefşan Özkan
17 Aralık 2020, Perşembe
Bu dünyada yapılan amellerin, fiillerin hakikatte bir değil, binler bakar gözü var.

En küçük işte de böyle, bir insanın doğumunda, ölümünde de böyle. Binlerce hikmetler var. Babam sadece bizim değil, tanıdığı herkes için sanki bitmeyecek olan enerjiye sahipdi ve ona ölümü yakıştıramamışız. Çünkü farklılığıyla, kendine has tarzıyla, üslûbuyla (aramızdaki espriyle) o, Mehmet Özkan bir markaydı! Fakat ne yazık ki biz her ne kadar yakıştıramasak da acı gerçekler var. Şu geçen 4 ayda düşünmek için çok fırsatımız oldu. Bu sağcı-solcu, akraba-hısım, herkesle, ama herkesle hak dâvâsı için kırılmadan, küsmeden, yolundan şaşmadan tamamıyle iletişimini hiç koparmayan ve onlara hakikati haykıran adamın ani(!) vefatının arkasındaki hikmet neydi?

İlk olarak onun ölümüne biz inanamıyorduk, evet ama o da inanamıyordu. Görülen hak rüyalarda defaatle ölmediğini, ama o gün için (vefat ettiği gün) ”neredeyse ölecektim, ama ölmedim” dediğini farklı farklı kişilerden işittik. Üstadımın “Şehit kendini hayy bilir. Feda ettiği hayatı, sekeratı tatmadığından, gayr-ı münkatı’ ve baki görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor” 1 dediği hakikati vefatı ispat ediyordu. Yine görülen başka rüyalarda hâlâ işinin dershaneye gitmek, hatta dershaneye insanları taşımak olduğunu sanıyor. 

Yine ölümünden 1 hafta sonra bir tanıdığımızın gördüğü rüya şöyle: “Ankara’dayım, Kızılay taraflarında metro istasyonuna doğru koşuyorum, birden karşımda koyu lacivert çizgili takım elbise ayağında kösele, saçlar geriye doğru taranmış, gömlek cebinde rozet, birden yüz yüze gelerek şaşırdı. Bana sürekli ‘çanta’ diyerek ‘görmüyorlar’ dedi. ‘Bana söyle Mehmet amca’ desem de, çatık kaşlarıyla ‘görmüyorlar’ dedi. Daha sonra ‘Ödemiş’e ne zaman gideceksin?’ diye sordum. ‘Ne işim var artık benim Ödemiş’te’ dedi. Ya oğlum benim dünyalık dostlarımın çok küçük parçasıyla sizler şahit oldunuz beni kimler karşıladı bir bilseniz diyerek gülümsedi ve uzaklaştı benden…” 

Bu rüya önce bizi, ailesini, hem çok ağlattı hem çok sevindirdi tabiî… Sonra zaten birkaç gün önce bakmış olduğumuz çantasına ‘neyi kaçırmış olabiliriz ki’ diyerek tekrar baktık. Birkaç gün önce 4 kişinin baktığı, ama görmediği şey meğer 1.700 liraymış. Önce bunu kurban parası sandık, biz parayı vermiştik, ama her halde kendi cebinden verilmesini istiyor dedik. Aradan bir süre geçince anladık ki meğer cenaze günü masrafları karşılayan kişi rüyayı gören kişiymiş. Ve masraflar da tam 1.700 lira…

Şimdi “Ne çok rüya anlattın, rüyalarla olmuyor bu işler” diyenler olacaktır. Belki de haklı olabilirler. Ama onlarca hakikattar insanın aynı noktada ittifak edercesine gördükleri rüyaları da yok saymak olmaz. Lâkin baştan beri belirtmek istediğim başka bir şey var. Vefat ettiği gün dershanede kalan bir talebe kaza geçirip komada İzmir’de hastanedeydi. Her zamanki enerjisiyle bütün işlerini bir kenara bırakıp çocuğu ziyarete gitti. Ömrünü insanlara adamış bu adam, tam olarak yine bir insan için ve ona sahip çıkma adına gittiği ziyaretten dönerken kalp krizi geçirmeye başladı. Ve bizim gözümüzde istikamet şehidi oldu. Çünkü ne siyasî hayatında ne Nurculuk hayatında bir milim bile şaşmadan ömrünü tekmil eyledi. Ve yine makamını dahi hizmete alet ederek sayısız insana ulaşan bu kişi son gününde de “gitmezsem olmaz” diyerek hasta ziyareti görevinin yapıp ömrünü hitama erdirdi... Zira hadiste var ki “kim bir hastayı ziyaret ederse dönünceye kadar Cennet bahçesi içerisindedir” 2… Ve babam evine dönemedi…

Dipnotlar:

1- Mektubat, Hakikat Çekirdekleri 63.

2- Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed.

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