"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Filtrelenmiş tercihler

Nurenda Yaşar Coşkun
28 Ağustos 2020, Cuma
İnsan, doğumundan ölümüne kadar bir toplayıcıdır.

Toplayıcılık; insanın dünyaya gözünü açtığı ilk andan itibaren, verilen cihazatlara kodlanmış, fıtrat programının neticesi olarak ortaya çıkan bir haldir. Hayatın ilk zamanları, bir irade dâhilinde yapılmayan bu faaliyet, ilerleyen yaşlarda yavaş yavaş tercihlerle şekillenir.

Bilgiyi alımdan onu değerlendirmeye ve işleyişe kadar olan tüm süreçler bir insanın tarzını, tercihini, ne ile uğraştığını, neyi sevdiğini gösterir. Aslında biriktirilen içerikler ve yeni sorularla toplama faaliyeti devam eder ve şekillenir.

Amaçları olan bir insanın, birikimleri ve biriktirdikleri, sıradanlığın etkisinden kurtulmak zorundadır. Belli bir hedefi ve hayat amacı olan insanın, her türlü bilgi akışına kendisini bırakması beklenemez. Her türlü konuda fikir sahibi olmak, filtrelerin iyi çalışmadığını gösterir. Filtresizlik, amaçsızlıktır.

Maalesef ahirzaman, her türlü günahın hücum ettiği kadar, her türlü bilgininde hücum ettiği bir asırdır. Bilgi maruziyeti, tercih filtresinden geçmezse bir noktadan sonra istifra kaçınılmaz olur. Bu noktada “Şifa hazımdadır.”sözü bilgi içinde söylenebilir. Faidesiz, amaçsız, işe yaramayan bilgi, insanın soyut âlemlerinde karışıklığı netice verir. Ruhsal çalkantılar, ihtiraslar, depresyonlar, endişeler, süfli hisler bu karışıklığın neticesi olabilir. Neyi yediğimize dikkat ettiğimiz kadar, neyi okuduğumuzu, neyi dinlediğimizi, neyden zevk aldığımızı, kimle konuştuğumuzu da iyice incelemeliyiz.

Toplayıcılık kişisel bir faaliyettir. İyi ya da kötü nitelendirmesi öznellik içerir. Ancak tehlikeli olan önüne geleni toplamaktır. Kişinin tercihi ne olursa olsun o doğrultuda bir arayışa girmesi ve zevklerini o doğrultuda geliştirmesi doğru olandır.

Toplayıcılık faaliyeti sırasında, bilinç her daim açık olmasa da çoğunlukla açık olması gerekir. Onu açık tutmanın yolu da amaçlı gezintiler, seyirler, dinlemeler, okumalar, izlemeler, konuşmalar yapmaktır. Bu noktada sosyal medya, televizyon, internet, kitap, müzik gibi çoğunlukla bilgi girişinin olduğu ortamlarda rastgele dolaşmak bu mutfakları amaç doğrultusunda değerlendirememek tercihlerimizi sıradanlaştırıp, filtrelerimizi bozup, duygu dünyamızı kaosa sürükleyebilir.

Müslüman amaçlı olmalıdır. Kâinata niçin geldiğini bilmek, arayışı ve toplamayı da şekillendirecektir. Bu sebeple her konuda bilgisi olan bir Müslüman’ın, kendini gözden geçirmeye ihtiyacı vardır.

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denetimsiz harcamalar krizi büyütüyor

    Yargının 4. ayağı sosyal medya oldu

    Geleneksel oyunlar ekrandan kurtarıyor

    Rehavet arttı, kurallar geride kaldı

    Giresun'daki kayıp vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

    'Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az'

    Gösteri yasağı demokrasinin yenilgisi

    Fenerbahçe: Trabzonspor'un başvurusu İsviçre Federal Mahkemesince reddedildi

    ABD ekonomisi yüzde 31,7 daraldı

    ABD'deki ölü sayısı 190 bine yaklaştı

    Afganistan'daki selde ölü sayısı 100'e yükseldi

    'Sokağın baskısı altında hiçbir diyalog olmayacak'

    Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

    Pazar tezgahında tıp kazandı

    Özür dilemeliler

    Salgının ağır seyrettiği Brezilya, Meksika ve Hindistan'daki son gelişmeler

    ABD'den İsrail'e ''Çin'' baskısı

    Dışişleri: Yeni Zelanda mahkemesinin kararını memnuniyetle not ediyoruz

    Yeni Zelanda Başbakanı: İçim rahatladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dışarıda sıkıştıkça...
    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda - 3
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratların meydana çıkma zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey genç nereye gidiyorsun?
    Risale-i Nur'dan

    Hazret-i Ali(ra) zamanında başlayan muharebeler
    Faruk ÇAKIR

    Sadece ‘helva’ yok
    Süleyman KÖSMENE

    Öşür hakkında bilinmeyenler
    Misbah ERATİLLA

    Yazar Bekir Yıldız’ın annesi Hatice Yıldız ve Bediüzzaman
    Genel

    Risale-i Nur Anadolu’yu keşmekeşten kurtardı
    Şemseddin ÇAKIR

    Şaki kim, Said kim? - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.