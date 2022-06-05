"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Lider

Nurenda Yaşar Coşkun
05 Haziran 2022, Pazar
İki tip lider vardır. Enesini terbiye edebilmiş veya edememiş. İkisinin de yönettiği bir kitle vardır, ikisi de etkileyicidir ve liderlik vasıfları vardır. Bu iki tip lideri birbirinden ayıran temel farkı etrafında toplanan insanların özelliklerinden anlayabiliriz.

Enesini terbiye edememiş bir lider, kalitesiz bir kitleye sahiptir. Şakşakçı, riyakâr, korkak ve dalkavuklarla dolu menfaatçi bir halkı yönetir. Çünkü yönetenin kibirli olduğu bir toplumda, halk, zillet halindedir. Enaniyet ve zillet aslında aynı kökten beslenir. Kişinin konumuyla alakalı olarak libas giyer sadece. Riyakâr, dalkavuk bir insan fırsat bulduğunda, enaniyetli bir insana dönüşürken, enaniyetli bir insan bulunduğu hali koruyamadığında zillete düşer, riyakâr ve korkak bir hale dönüşür. Dolayısıyla kitleye bakıp bir liderin vasıfları çok rahat anlaşılır.

Enesini terbiye edebilmiş bir lider ise referansını Rabbi yapmıştır. Dolayısıyla önce kendini yönetebildiği için etrafına toplanan insanlar kalitelidir. Çünkü güzel sözlere, alkışlara, beğeniye ihtiyaç duymaz. İnsanlarla karşılıklı menfaat ilişkisi içine girmez, övülmekten hoşlanmaz. Yanında zillete düşmüş bir insanı görmek istemez. Dolayısıyla insanların kalitesi yükselir. Bir liderin, halkın kalitesini yükseltmesi ancak kendi karakterinin mükemmelliği ile ölçülür.

Temel olarak lider ve halk ilişkisi böyle şekillenir. İkisi de birbirini besler. Tahkik ehli olmayan halk, şatafata sahip bir lider seçer. Çünkü kendi halinin aynadaki görüntüsüdür bu. Gösterişli, göz boyayan, nefis okşayan bir lider seçer.

Peygamberimiz ve ashabı arasındaki ilişkiye baktığımızda, sağlam temelli bir ashab görürüz. Sahabelerinin her birinin sağlam, korkulardan arınmış, mert, ahlaklı olmaları, onlara liderlik edenin Rabbine tam bir kul olmasından ve nefsinin arzularından arınmış olmasından dolayıdır.

Halk olarak karakteri yükseltmediğimiz sürece, aynamız olan lider değişmeyecektir. Farklı insanlar olsa bile temelde neysek onu başımıza getireceğiz. Bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu, halkın kendine çeki düzen verip, ‘ben nasıl bir insanım?’ diye sorgulamasıdır. Halk değiştikçe tepedeki de değişecektir.

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Yatırımcının önceliği de hukuk"

    "Bürokrat değiştirmekle enflasyon düşmüyor"

    "TÜİK suç işliyor"

    "Emekli bu maaşla kurban alamaz"

    "Hani Karadeniz doğalgazı?"

    Uysal İzmir büromuzda

    Çarşı pazar TÜİK’i doğrulamıyor

    Savaşın 100 günlük bilançosu

    Kılıçdaroğlu'ndan AB üyeliğine ilişkin açıklama

    5 ayda 57 milyon kişi hava yoluyla seyahat etti

    Pandemi sonrası ilk hacı adayları Suudi Arabistan'a ulaştı

    Japonya'da yeni doğan sayısında rekor düşüş

    Ukrayna: Severodonetsk'te 'şehir savaşı' başladı

    TÜİK: 73.50 - ENAG: 160.76 - Enflasyonda karartma oyunu

    Gençler AB yanlısı

    Yardım örgütlerinden “açlık krizi” uyarısı

    Mobilyada taksit sayısı 18 ay olmalı

    Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine kötü

    Millet her gün gelen zamlardan bunaldı

    Ülkeyi yönetenler ahlâkı ayaklar altına aldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yaşını büyütürüz de diploma zor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sedat da sadat da olsa sandık gelecek!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’a sadakat ve şahs-ı manevîde erimek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Gerçekleri gizlemeye devam mı?
    Genel

    "Yatırımcının önceliği de hukuk"
    Adnan NACİR

    Zambardıman
    Av. Emir Ali Duman (Emekli Öğretim Görevlisi)

    Yeni Asya prensipleri savunuyor
    Risale-i Nur'dan

    Ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik
    Cevat Çakır

    “Sakın sakın”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.