İki tip lider vardır. Enesini terbiye edebilmiş veya edememiş. İkisinin de yönettiği bir kitle vardır, ikisi de etkileyicidir ve liderlik vasıfları vardır. Bu iki tip lideri birbirinden ayıran temel farkı etrafında toplanan insanların özelliklerinden anlayabiliriz.

Enesini terbiye edememiş bir lider, kalitesiz bir kitleye sahiptir. Şakşakçı, riyakâr, korkak ve dalkavuklarla dolu menfaatçi bir halkı yönetir. Çünkü yönetenin kibirli olduğu bir toplumda, halk, zillet halindedir. Enaniyet ve zillet aslında aynı kökten beslenir. Kişinin konumuyla alakalı olarak libas giyer sadece. Riyakâr, dalkavuk bir insan fırsat bulduğunda, enaniyetli bir insana dönüşürken, enaniyetli bir insan bulunduğu hali koruyamadığında zillete düşer, riyakâr ve korkak bir hale dönüşür. Dolayısıyla kitleye bakıp bir liderin vasıfları çok rahat anlaşılır.

Enesini terbiye edebilmiş bir lider ise referansını Rabbi yapmıştır. Dolayısıyla önce kendini yönetebildiği için etrafına toplanan insanlar kalitelidir. Çünkü güzel sözlere, alkışlara, beğeniye ihtiyaç duymaz. İnsanlarla karşılıklı menfaat ilişkisi içine girmez, övülmekten hoşlanmaz. Yanında zillete düşmüş bir insanı görmek istemez. Dolayısıyla insanların kalitesi yükselir. Bir liderin, halkın kalitesini yükseltmesi ancak kendi karakterinin mükemmelliği ile ölçülür.

Temel olarak lider ve halk ilişkisi böyle şekillenir. İkisi de birbirini besler. Tahkik ehli olmayan halk, şatafata sahip bir lider seçer. Çünkü kendi halinin aynadaki görüntüsüdür bu. Gösterişli, göz boyayan, nefis okşayan bir lider seçer.

Peygamberimiz ve ashabı arasındaki ilişkiye baktığımızda, sağlam temelli bir ashab görürüz. Sahabelerinin her birinin sağlam, korkulardan arınmış, mert, ahlaklı olmaları, onlara liderlik edenin Rabbine tam bir kul olmasından ve nefsinin arzularından arınmış olmasından dolayıdır.

Halk olarak karakteri yükseltmediğimiz sürece, aynamız olan lider değişmeyecektir. Farklı insanlar olsa bile temelde neysek onu başımıza getireceğiz. Bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu, halkın kendine çeki düzen verip, ‘ben nasıl bir insanım?’ diye sorgulamasıdır. Halk değiştikçe tepedeki de değişecektir.