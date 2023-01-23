Sadık ihtiyaç

En son ne zaman ihtiyaçlarımızın bize karşı dürüst olduğunu fark ettik? Bir alışverişin, bir yemeğin en lezzetli anında ihtiyaç tefekkürü yapabildik mi?

Bir ihtiyacın dürüst davranabilmesi için onun sade, yalın, işlenmemiş olması gerekir. Herhangi bir ihtiyacımız, eğer lezzete boğulduysa, her seferinde olması gerekenin üstünde doyurulduysa, baştan çıkarıldıysa o ihtiyacın bize karşı dürüst ve sadık olması zordur. Bize karşı sadık olmayan ihtiyacımız, kim ne kadar fazla onu doyurursa ona gider. Bu durum bizi hastalıklara, sefahate, bağımlılığa, gaflete götürür.

Yalan söyleyen dil deyince aklımıza konuşmanın yalan içerikli olması gelir. Ancak dilin ikinci bir yalan türü de iştahtaki yalandır. Kuvve-i zaikanın baştan çıkarılması neticesinde doyup doymamaktan bağımsız, sadece zevk için yeme davranışı ortaya çıkar. Normalde vücuda giriş çıkışı kontrol eden dil artık sadakatini kaybetmiş, kendisini eğlendiren, lezzet veren ne varsa ona meyilli hale gelmiş olur.

Yine alışveriş çılgınlığı dediğimiz durum da tam olarak budur. Neyin benim için ihtiyaç olduğunu sezememe, fark edememe, alışveriş anında ihtiyaç tefekkürü yapamama hali, bozulmuş bir algının sonucudur. Alışverişin kendisi bir araç olmaktan çıkıp amaç olmuştur. İhtiyaç yine sadakatini kaybetmiş ve yalancı alışverişler ortaya çıkmıştır.

Bu durum tüm ihtiyaçlarımız için aynıdır. Ancak işin belki de en korkunç boyutu şükürle olan temasımızı yitirme halidir. Çünkü şükür, ancak hakiki lezzetle yapılır ve hissedilir. Hakiki lezzet, hakiki iştihadan çıkar; doğru iştiha sadık bir ihtiyaçtan. (*) Dolayısıyla ne kadar çok yalancı ihtiyaca bulaşıyorsak şükretme halinden o kadar uzaklaşırız.

Neyin gerçekten ihtiyaç olduğunu anlayabilmemiz ve bozulmuş algılarımızın, iştihalarımızın tekrar fıtri haline dönebilmesi için bir arınma, sadeleşme gereklidir. Yiyip içtiklerimizde endüstriyel gıdadan yetiştirilen gıdaya dönüş, ihtiyaç tefekkürü, amaçlı alışverişler, uyaranlardan, ekranlardan biraz olsun uzaklaşabilmek ihtiyaçlarımızın tekrar bize dönmesini ve sadakatini sağlayacaktır.

(*) Said Nursi, Lemeat.

