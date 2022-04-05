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5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Temizlik fırsatı

Nurenda Yaşar Coşkun
05 Nisan 2022, Salı
Nefsin inadının yalnızca açlıkla kırılıyor olması, ona bağlı tüm menfi duyguların da açlıkla terbiye sürecine girebileceğini gösterir.

Yiyecek, maddî bedeni besler ve yokluğunda maddî, manevî beden etkilenir. Sebebi ise, belki de tüm bir yıl boyunca bozduğumuz maddi, manevî bedenin Ramazan gibi bir ayda toparlanmaya çalışması olabilir.

Ramazan ayı, oruçla beraber insanlığa rahmet olan bir aydır. Çünkü kendi bedenine ve ruhuna yabancılaşmış insan, Ramazan ayında hikmetini çok anlayamasa da bir değişim ve dönüşüm sürecine girer. Her değişim ve dönüşüm gibi bu da zahmetlidir ancak meyvesi büyüktür. Değişime hazır olan bir kul için bu ay menfi duyguların tamiri, nefisle beraber şımartılmış her ne varsa bir çekidüzen, bir haddini bilme, kul olduğunu anlama ayıdır. Bu yüzden herkes makamı nispetince bu aydan nasiplenir.

Ramazan ayı ilginç bir aydır. Görünen bir kelepçe, bir engelleme, bir ceza olmamasına rağmen kişiyi aç kalmaya sevk eden bir meyli ortaya çıkarır. Aslında Rab ve kul ilişkisini canlandırır. On bir ay boyunca dilediğini dilediği zamanda yiyebilen, yapabilen bir insanı, bir aylığına yapamaz hale getirir. Bir yerlerde gizli kalmış inancımızın, emir ve yasaklara uyma hissiyatımızın, Allah korkumuzun zahiren parladığı bir aydır. Bu yönüyle nefis sustukça, kulluğun getirileri ışıldar. Müspet duygular vücut bulur, vicdan aktifleşir. Bu ruhi değişim, dünyaya yeniden gönderiliş gibidir. Ramazanın bitimi bir kulun doğuşudur. Her yönüyle Rabbine karşı aczini ve fakrını tekrar hatırlamış bir kulun doğuşu… Bir bayram.

Ramazan ayı da tefekkürü yapıldığı nispette bizim için anlamlı hale gelir. Rabbimiz onun karşısına temiz bir halde çıkmamız için, bütün bir yılın kirini yıkayabileceğimiz bir ay verdi. Bu bir nimettir. İbadetlerin tümünün, bizzat kulun kendi yararı için olmasının hikmeti de bundandır. İnsan temiz doğar, kirlenir, temizlenir tekrar kirlenir ve yine temizlenir. Dünya hayatı bundan ibarettir. Önemli olan bu kirden rahatsız olmak, mahcup olmak, temizlemek için fırsat kollamaktır.

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