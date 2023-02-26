Bina kontrol ekipleri kurulmalı

Görevini hakkı ile yapanları tenzih ederim. Önce depreme uygun olmayan bölgeleri imara açanlardan, kendi menfaati için fazla metraĵa göz yuman mıntıka mühensinden, projeyi inceleyen fen işleri müdüründen ve çalıp çırpan müteahhitten, zemin etüdü yapmış gibi matbu hazırladıkları zemin etüdü raporunu her binaya veren zemin etütçülerinden hesap sorulmalı.

Yapı denetimlerden, ustanın isteğine göre betona şu veren miksercilerden ve beton santrallerinden, demir taşeronundan bir bağ telini bile bağlamamak için kırk takla atan... Etriye işine gelmediği ve zorlandığı için proje dışı etriye eksilten demirci ustalarından, herseyi kendisi bilirmiş gibi küstahlık yapan kalıpçı kalfasından, büyük iskontolu ürün temin ediyormuş gibi kalitesiz ürün satanlardan... İnşaatının beton, duvar, sıva, şap gibi çimento esaslı imalatları standardı doğrultusunda sulatmayan inşaat işçisinden ve şantiyenin sevk ve idaresi yani imalatın her aşamasından sorumlu şantiye şefinden; kısacası hepsinden hesap sorulsun ki, yanlışlar tekrarlanmasın.

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Yapı denetimde çalışan inşaat mühendisi veya mimar arkadaşlarımız, şantiye şeflerimiz, beton santralindeki mühendis arkadaşlarımız sadece imza atarak diplamanızı kiraya vererek ek gelir sağlamak yerine, tam zamanlı işinzin başında olun ve sahada neler yapıldığını kendi gözünüzle görün. Maalesef cephede savaşmak gerekiyor. Neden savaşmak dedim? Çünkü insan hayatlarını menfaatleri doğrultusunda hiçe sayanlara karşı durmak ve daha çok insanımızın ölümüne kendi elimizle sebebiyet vermemek için. Değilse o ele bulaşan kan yıkamayla, temizlemeyle geçmeyecek. Ömür boyu kara leke gibi taşırsınız, girdiğiniz kul hakkını ödeyemezsiniz.

Şantiye şeflerini imzadan imzaya ofiste görmeyelim. Tam zamanlı sahada işinin başında görelim ve bunu da aynı yapı denetimlerde olduğu gibi havuz sistemiyle yapalım. Ve havuzda işin ehli olan kişileri yetkilendirelim, yanlarınada yetiştirilmek üzere yeni mezun mühendis arkadaşları koyalım ve işin ehli haline getirelim. Sorumluluk sahibi olunca ve yeterli görüldüğünde, başka şantiyelerde bu kişilere görev verelim.

Çünkü müteahhit firmanın kendi bulduğu maaşlı mühendisi müteahhitin dediğini yapmazsam işten çıkartılırım korkusu yaşamayacak, yani mesleği suistimal edilmeyecek, olumsuzlukları valiliklere ve yetkili bakanlığa rapor edecek, gerekirse inşaatın durdurulmasını ve mühürlenmesini sağlayacak.

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Önemli hususlardan birisi de inşaat tamamlanıp bütün kontrolleri yapıldıktan sonra alınan İSKAN (oturulabilir izni) sonrası aynı asansörlerde uygulanan ve TSE tarafından denetlenen periyodik bakım gibi, BELEDİYE TARAFINDAN DEĞİL, VALİLİK MAKAMINA BAĞLI BİNA KONTROL EKİPLERİ KURULMALI.

Ve binalar periyodik aralıklarla kontrol edilmeli. Kolon kesilmeleri, kiriş kesilmelerini ve ‘nasıl olsa iskanı alındı’ diye başkalarının hayatını tehlikeye atacak, kendilerine çıkar sağlamak adına tadilat ve onarım yapılmasına müsade etmemek gerekir. Bu denli girişimlerde bulunanları para ve hapis cezası ile cezalandırmak gerekmektedir. Kimsenin diğer malikleri canını hiçe sayacak davranışlarda bulunmasının önüne geçilmelidir.

İskan sonrası dükkan, depo ve konut genişletmelerine izin verilmemeli, yapıldığı taktirde binanın ruhsatı ve iskanı iptal edilmeli, yıkım kararı çıkartılıp bütün masrafları (yıkım ve tekrar inşa edilmesi) diğer malikleri mağdur etmemek adına binaya zarar kişi veya kurumlardan tahsil edilmelidir. Kontrol ve takip mekanizması asla ve asla BELEDİYELERDE DEĞİL VALİLİKLERde olmalıdır.