Kâinat mağazası ve şükür

Kâinat milyonlarca rafı olan ve her rafta olağanüstü antika sanat eserlerinin sergilendiği bir mağazadır.

Tüm ihtişamıyla akıl sahiplerinin nazarına sunulmuştur. Varlıklar sanatkârının mesajını taşıyan birer mektuptur. 'Gelen kutusu'ndaki mesajı açıp okuyan insan, varlıklardaki mesajı okumak bir yana farketmiyor bile. Oysa bu güzellikleri görebilecek göz, sevebilecek kalp, anlayabilecek akıl verilmesi ne kadar özel bir nimettir. Ömür boyu ibadet etse tek bir gözün şükrünü eda edemeyen insan elbette bütün bu nimetlerin hakkını vermek için onları veriliş istikametinde kullanmalı. Göz, akıl gibi nimetleri veriliş istikametinde kullanmak içın günlük hayatımızda tefekküre yer açmalıyız. Göreceğiz ki tefekkür bize çok, şey kazandırıyor. Tefekkür hayatımızdan uzak olmamalı.



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