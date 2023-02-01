Okuma programı ve Cennetin anahtarları

Şanlıurfa 2023 kış okuma programını geride bıraktık. Tabiri yerinde ise pillerimizi şarj ettik. Çölde vaha ne ise, günümüzdeki okuma programları da odur.

Okuma programları, katılımcıların farklı kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor veya hareketlendiriyor.

Eksiklerimizi fark etmemizi sağlıyor. Bu programdaki en güzel kazanımım abdestin kıymetini anlamam oldu. Nasıl kıymetli olmasın ki? Cennetin anahtar namazdı, namazın anahtarı ise abdestti. Bir de kıyamet günü abdest azalarının parlaklığından tanınacaktı mü’minler. Abdestin dünyevi birçok faydaları da vardır.

1-En çok kullanılan uzuvların temizliği (korona zamanında bunun değerini daha iyi anladık.)

2-Fazla elektriği ve stresi azaltması, öfkeyi düşük seviyeye indirmesi.

3-İnsan psikolojisine olumlu etkileri.

4-İnsanı maddi manevi zırh gibi koruması.

Böyle güzel neticeleri olan bir ibadeti yapmamız gerekir elbette. Hele Efendimizin (asm) şöyle bir Hadis-i Şerif’i varken: “Vay ateşten o topukların haline”1

Dipnot:

1- Buhari ilim 30; Vudu’ 27,29.