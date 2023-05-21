14 Mayıs’ta sandık darbesi mi oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Muhalefet kazanırsa sandık darbesi olur” demişti, kimse kazanamadı, ama Soylu’nun o sözü seçim sonuçlarından sonra daha bir mânidar hâle geldi.

Görünürde bir darbe yok ya da seçimi tanımama refleksi de yok. İçine sinmese de 2. tura kaldığı için kabullenmiş görüntüsü veriyor herkes.

14 Mayıs seçimleri türlü iddia ve manipülasyonlarıyla geride kaldı. Ancak, CB seçimleri ikinci tura kaldığından maç 0-0 denilerek yeniden start aldı.

6’lı Masa’nın toplandığı günden bu yana hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini alacağı kanaatleri araştırma şirketlerine de yansıyordu. Yeni seçim kanunuyla sağ tabana oturmuş dört partinin CHP listelerinden seçime gireceği dolaysıyla milletvekili artışı bekleniyordu.

CHP’nin en kötü zamanlarda kemikleşmiş bir yüzde 25 oyuna, bu partilerin oyları yüzde 5 eklendiğinde 30/32’leri bulacağı hesaplanıyordu. CHP yüzde 25, ittifak partileri 5, İYİ Parti 11/13, meclis için yüzde 43, cumhurbaşkanlığı içinse Emek ve Özgürlük İttifakı eklenerek yüzde 55-57’ler beklentisi kimseyi şaşırtmazdı, ki anketler de onu gösteriyordu.

Neticede; CHP yüzde 25,33, İYİ Parti 9,68, Emek ve Özgürlük ittifakı 8,82, TİP 1,73 oy aldı, ki hesaplar ters yüz oldu.

Cumhur İttifakı ise; devlet imkânları tepe tepe kullanarak, muhalefet partilerine iftira, yalan propagandalarla kampanya yürüttü.

Bahçeli de grup kürsülerinde atarlanmaktan, dert yanan depremzedeye “indirin bunu” gibi ifadelerden başka hiç bir icraatı olmadan çok rahat bir şekilde köşklerde geçirdi. Anketlerde yüzde 6/7 bandında gösterilmesine rağmen sandıkta; MHP yüzde 10.08, YRP 2.81, BBP 0.98, AKP 35.63, toplamda 49.40 oy aldılar.

Memleketin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve depremde gösterilmeyen devletin şefkat eli, satılan çadırlar, kan ve konserveler, ordunun ilk anda sahaya sürülmemesi, yalan ve iftira kampanyalarına rağmen yüzde 27’lere kadar inen AKP oylarının yüzde 35’e çıkması…

Anadolu Ajansı’nın her zaman olduğu gibi Erdoğan’ı yüzde 60’lardan başlatıp, gece yarısı yine saatlerce veri akışının kesilmesi sonrası yüzde 49.50’de sabitlenmesi..

Yeniden Refah partisinin yüzde birlerde seyreden oylarının 3’e yakın çıkması…

Özetle; AKP 30/32, MHP 6/7 YRP 1.5 ve diğerleri toplam: 39/40 civarında beklenirken 49.40 oy alması akıllara deli sorular getiriyor.

Bu arada CB seçimlerinde tartışmaları epey süren, sarayın yedek lastikleri olduğu iddia edilen İnce’nin son anda çekilmesi, Sinan Oğan’ın 5.28 oy alması, tuhaf işler olarak görüldü.

Soylu ile başladık, yazının mahiyetini tamamlayan, Soylu’nun seçim tahmini ile bitirelim. Soylu seçim günü yaptığı tahminde şu; “Yüzde 49,50 gibi biter. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Meclisteyse rahatız. Cumhur İttifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır” sözleri şaşırtıcı bir şekilde aynı çıktı.

Kısaca; algısıyla, iftirasıyla değişen seçim kanunuyla beyin kablolarını yakan neticesiyle bir seçim geçirdik. Bütün bu menfilik ve tuhaflıklara rağmen 2. tura yeni ve yeniden başlayarak giriyoruz. Her zamankinden fazla sandıklara sahip çıkılarak…

