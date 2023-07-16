"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

15 Temmuz başarılı olmadı mı?

Ömer Faruk ÖZAYDIN
16 Temmuz 2023, Pazar
Darbe (ihtilal); silahlı gücü elinde bulunduran, emir komuta zinciriyle karşı gelinmeyecek bir disiplin içerisinde, memleketin her yerine hâkim olan inzibatla yapılır.

Darbeleri yapan ve yaptıranların gayesi; demokrasiyi rafa kaldırmak, idareye el koyup milletin taleplerinin aksine kendi nevzuhur fikirlerini hayata geçirmek, süngüyle toplumu hizaya getirmektir. 

Başarısız darbe hemen hemen yok gibidir. Ordu içinde bir iki karşı darbe teşebbüsü olmuşsa da geri püskürtülmüştür. 22 Şubat 1962’de, Kara Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının, ordu içindeki 27 Mayısçıların tasfiyesi direnişinde olduğu gibi… Bunun dışında bütün darbeler hedefleri doğrultusunda başarılı olmuşlardır. 

Darbeler sonunda; tutuklamalar, hapisler ve idamlarla kitleler hizaya getirilir. Ve korku imparatorluğu kurulmuş olur. Bir jandarma bir köyü boşaltır, çırılçıplak soyarak köy meydanına toplayabilir.  Devlet ise; komutanlar (Konsey) tarafından sıkıyönetim ve KHK’larla yönetilir. Konsey komutanı da cumhurbaşkanı olur. 

Tabiî, ordunun aslî vazifeleri sebebiyle uzun müddet iş başında kalamaz. Dünya’ya karşı “Bakın biz demokrasiyi getiriyoruz” denilerek milletin önüne sandık getirilir ve vesayet partileri iş başına geçer. Yeni seçilen hükûmet konseyin talepleri doğrultusunda epey bir müddet icraat yapar, tâ ki demokratlar iş başına gelene kadar…

27 Mayıs, 12 Eylül ihtilâlleri, 12 Mart muhtırası, (28 Şubat) vb hep bu minvaldedir ve tesirleri seneler sürmüştür 

15 Temmuz ise; hiçbir darbeye benzemediği gibi, sebep sonuç ilişkilerinde çok muammalar var.

Kimin yaptığı, kimlerle yaptığı, ne için yaptığı, gayesi neydi, hangi amaca hizmet edecekti, ortada bir sürü istihbarat zaafı keşmekeşliğinde çelişkiler yumağı duruyor. Epey zaman da çözülemeyecek gibi... Zira kimsenin sahiplenmediği ve neticelenmediği böyle bir süreç görülmedi. Ancak muvaffak olunmasa da neticeleri itibariyle istenen gerçeklenmiş, 12 Eylül v.b. darbeler gibi 15 Temmuz’da da OHAL, KHK, tutuklamalar, nezarethaneler, tabutla tahliyeler hâlâ devam ediyor.

Başarılı darbelerde olduğu gibi, 15 Temmuz başarısız denilse de cemaatler mercek altına alınıp, korku dağa taşa sinmiş; dershaneler boşalmış, talebe hizmetleri aksamış, yardım ve sadakalar eksilmiştir. İftiralar atılmış, fişlemeler ve ispiyon mekanizması işletilerek alâkalı alâkasız muhalif kesim aynı torbanın içine atılmıştır.  Böyle kurbanların verildiği, beyin göçü, sürgünler, tehcirlerin, topyekûn zulümlerin yaşandığı süreç, doğru sorular eşliğinde adil yargıyla çözülecektir.

Bu sebeple; dış güçler, hainler denilse de eloğlu akılcı irdeleme yoluna gidiyor.

Kim demiş, kime demiş, ne zaman demiş ve hangi makamda demiş, suallerine doğru cevap aranmazsa önümüze düşen her şeye inanır ve Kur’an’ın men ettiği her söze inanmakla bir topluluğa zulmetmiş oluruz. Önümüzdeki imama bile yaptığı yanlışlara ses çıkarmaz isek namaz bozulur. “Sübhanallah” diyerek ikaz ederiz. 

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’da serapa hakikatten bahseder. Hakikat işin aslıdır. Bunu araştırmak ise Müslüman olmanın an şartıdır. Ve yine baştan başa suallerle hakikate ulaşmayı getirir. Öyle ki, sorular önce menfiden başlar. Yani yokluğu ve inkâr karanlıklarını araştırarak Tevhide ulaşır. Dolaysıyla sormaktan geri durmayacağız. 

Netice olarak; bütün bu olup bitenleri üst üste koyduğumuzda; 15 Temmuz neticeleri itibarıyla başarılı olmuştur. Üstelik sivil bir idare tarafından.

Adını siz koyun…

Okunma Sayısı: 415
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

    Sudan'ı daha da zor günler bekliyor

    Gazeteciler baskı altında

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı

    Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu

    Pakistan'da son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

    İsrail ablukası altındaki Gazze'de "yeşil alanlar" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

    İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

    Çiğ sütte zam oyunu

    Altın fiyatları artmaya devam edecek

    Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

    Beyaz Saray'dan ''sıcak hava'' uyarısı

    Depremzede su kuyruğunda

    Güney Kore'deki sellerde 21 kişi öldü

    İstanbul'da günlük su kullanımında rekor

    Netanyahu hastaneye kaldırıldı

    Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

    Ek bütçeden sonra Meclis tatile girdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetin imtihanlarla sınanırken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz başarılı olmadı mı?
    Genel

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu
    Ahmet BATTAL

    Derenin ardında ne var?
    Genel

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “kritik eşik” dedikleri...
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    Genel

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda
    Misbah ERATİLLA

    Safranbolu’nun Hasan Feyzi’si, Hafız Ali’nin tam varisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.