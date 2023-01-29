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29 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

2023: ya istibdat ya da hürriyet

Ömer Faruk ÖZAYDIN
29 Ocak 2023, Pazar
Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken aynı zamanda “ya istibdat ya da hürriyet” diyeceğimiz bir seçim atmosferine girdik.

Girdik girmesine, ama her an her şey olabilir bir pragmatizm ve tercihin elinde. Zira, Türk tipi (ucube) başkanlık sistemiyle her şey ters yüz: (güya) hukuk içinde hukuksuzluk, adalet içinde adaletsizlik, kanun altında kanunsuzluk, kılıfına uydurularak demokrasi (var)mış gibi algı yapılıyor.

Epey zamandır bu mış gibilerle memleket yönetil(me)mekte. Saray ve çevresi her fırsatta kanun diyor, nizam diyor, hukuk diyor, ancak ortada mumla arayacağımız bir sızıntı yok. Erdoğan’ın kendi ifadesiyle (ki ironi yaptı) gerçekten gukuk.

Yine Erdoğan geçen hafta 14 Mayıs’ta seçim yapılacağını açıklamıştı, ama 3. defa tartışmaları içerisinde erkene mi alındı, güncelleme mi yapılıyor, anayasaya göre mi belli değil. Zira hukuk kevgire döndü. Şimdi hukukçular vakî senaryoları tartışıyor. Ancak Erdoğan, son söz benim dedi; “Tarih güncellemesini Meclis 5’te 3 çoğunluk yaparsa memnuniyet duyarız. Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak biz kararı alarak süreci başlatacağız. Bu tarih güncellemesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi ki Türkiye’nin geldiği yeri özetlemiş oldu. Seçimler o gün yapılır mı, meclisi feshetmek dahil erteleme, iktidar kazanamazsa 31 Mart seçimleri gibi YSK bir gerekçeyle yeniler mi, kazanırsa 3., 4., 5. dönem, yenileme yetkisiyle ilanihaye ebedî şef olarak 2053, 2071 hedefleri tutturulacak bir meçhulde mi, siyaset bilimciler bile şaşkın vaziyette.

Her ne sebeple ve ne şekilde olursa olsun (tedbirle) seçimlerin bir an evvel yapılması memleket hayrına, zira kan kaybediyor ki vakit geçirmemeli. 

Çünkü Türkiye epey zamandır gerginlik ve kaos siyasetinden fay hatları üzerinde birikmiş gazlar patlamak üzere. İşte sandık, tam da milletin gazını alıp sakinleştirmek için büyük bir fırsat, büyük bir umuttur, toplum rahatlar. Zira oylayacağımız şey sıradan bir hükûmet değişikliği/devamı değil.

Bunun için demokrasiye inanan herkes uyanık olmalı, diktatörlüğe giden yolda farklı fikir ve kimlikleri bir kenara bırakarak memleketin geleceği kurtarılmalıdır. Zaten muhalefet blokunu dağıtmak ve bir ihtilaf vermek için Saray ve basını her an manipülasyonlarla gözden düşürmek, umut olmaktan çıkarmak için her yolu deniyor. Bir yandan seçim kanunu, seçim takvimiyle siyaset mühendisliği yapılırken, muhalefet blokuna destek verme ihtimali bulunan HDP’nin hazine yardımı bloke ediliyor. Diğer yandan kapatma davasıyla da “eğer destek verirsen kapatırım” mesajı verilerek Demokles’in kılıcı HDP seçmeni üzerinde sallandırılıyor. Öte yandan muhalefet cephesi ise farklı hassasiyetler ve parti kimliğinden dolayı bir nevi nazlanmalarla sürece zarar verecek ve Sarayı sevindirecek beyanlarda bulunuyorlar. Defaetle dile getirdik, eğer 2023 kaybedilirse bu günleri çok ararız. Zira oylanacak olan; Cumhuriyet ve demokrasiyi ayakta tutacak, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile tek adam rejiminin giderek diktatörlüğe dönüştürülmesi.

Vakit; parti kimliği, oy hesabı yapma vakti değildir. 

Bu endişemize bir ses de cezaevinde tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahaddin Demirtaş’tan; “Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!” Bizim de tam söylemek istediğimizin bir özeti… 

Yani; 2023: Ya istibdat ya da hürriyet…

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