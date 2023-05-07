Bediüzzaman ve Halk partisi

Bediüzzaman, nas olmayan bir şeye nas gibi net tavır takınmıyor. Münteşire-i muvakkata, yani zamana bağlı, daimi görmüyor.

28 sene kendisine işkence edip diyardan diyara sürüklediği parti devletinin erkanlarını zaman zaman muhatap alıp, onlara doğru yolu gösteriyor. Kurtuluş Savaşında kahramanlıklar gösteren bu necip millete layık kararlar almasını, cumhuriyet kanunlarının gereklerini yerine getirmelerini talep ediyor. Hep kökü dışarda ecnebi parmağı karıştığını, kendisine işkence edenlerin hakiki Türk olmadığına vurgu yaparak, İttihad ve Terakki’nin bozuk kanadının içine girdiği Halk Partisini topyekûn mesul tutmuyor. Zaten öyle olduğu için Menderes ve arkadaşları 4’lü takrirle

Halk Partisinden ayrılıp 7 Haziran 1945’te Demokrat Partiyi kurdular.

16. Lem’da izahı bulunan lahikada; 1934’lerde dış siyasette bir hareketlenme oluyor. İngiltere ve İtalya’nın içinde bulunduğu bir grup Avrupa devleti Türkiye’deki siyasete müdahale etmek istiyor. Barla’da bir inzivada çileli bir hayat geçiren Bediüzzaman (Şeyh Said ayaklanması gibi bir ayaklanma veya bir teşkilat kurma, siyaseti hatırlatan) bir teşebbüs beklentisine karşı çıkıp o günkü hükûmete ilişmeme şeklinde bir fikir beyan ediyor.

Nasıl olur, her türlü bid’a, dalalet, dalaletin de ateş olduğunu her vesileyle dile getiren Bediüzzaman, bid’acıların ve kısmen münafık olan baştakilere ilişmiyor?

Hayret, hayret içinde hayret. Bugün bu stratejiye evet diyecek kaç kişi vardır bilinmez, ancak okuyup anlamaya başlayınca Bediüzzaman’ın büyüklüğü ve feraseti bir kez daha anlaşılacaktır.

20 Temmuz 1936’da imzalanacak Montrö Boğazlar sözleşmesi öncesi memleketin karşı karşıya kaldığı dış tehlikeyi görmüş olan Bediüzzaman “Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebilerin bu hükûmete ilişmesiyle”1 diye başlayan 3. Meraklı sual de mesele biraz daha netleşiyor.

“Neden şiddetle harb aleyhinde çıktın ve bu mes’elenin asayişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedilerin hükûmetleri lehinde tarafdar çıktın? Bu ise, dolayısıyla bid’alara tarafgirliktir?

“Cevap: ‘Biz, ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz. Fakat kâfirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin kılınçları başlarını yesin; kılınçlarından gelen faide bize lâzım değil.”2 diyerek bir şeye ne için taraf, ne için karşı çıktığının da sebep sonuç ilişkilerini bize resmediyor.

Dolaysıyla, Bediüzzaman’ı bir tek zaviyeden anlamaya çalışmak doğru neticeler vermeyebilir. Etraf-ı erbaası ile yaşadığı devirlere göre; nerede, ne zaman, kime ve ne için, ne söylemiş ve neler yapmıştır bakmak lâzım.

Mesela; bu günlerde tekrar gündeme gelen Bediüzzaman’ın “Çünki Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır” 3 ifadesini, mutlak diye bakılırsa 1990’larda komünizmin çökmesiyle nereye oturtacağız. Bediüzzaman gibi hesap uzmanı, kelimeleri bile tasarruf eden, cifir ve ebced bilen hiç mi şerh koymaz? Ki koymuştur. “Komünist kuvveti hakim olacak”

Bu gün değil komünizm, sosyalizm bile sosyal devlet anlayışına inkılap etmiştir. Yarın ne olur onu da Allah bilir.

Kaldı ki CHP bütün geçmişinden sıyrılarak helallik dileyip AKP’nin o rolü üstlendiğini birinci ağızdan dile getirdi ki aynıyla vakîdir.

Önemli bir husus; Otuz yılda bir devir değişir. Demirel’in deyişiyle dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz.

Ve en önemlisi de yüz sene öncesinin, üç otuz geçmiş devirlerin günahları bu günkü kadrolara yüklenemez.